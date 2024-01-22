«Зенит» помогал «Чисто Питер» финансово только первые 3 месяца. Медийный клуб вернул деньги после подписания контракта с букмекером

Теги Зенит премьер-лига Россия деньги Winline Медиалига Прокоп Чисто Питер Медиафутбол

Бюджет «Чисто Питер» в 2-3 раза меньше, чем у «Амкала» и 2Drots.

По данным инсайдера Ивана Карпова, бюджет медиафутбольной команды из Санкт-Петербурга составляет 80 миллионов рублей на 16 месяцев или 5 млн в месяц. Для сравнения, у «Амкала» годовой бюджет составляет 120 млн в год (10 млн в месяц), у 2Drots – 200+ млн в год (примерно 17 млн в месяц).

Главное из инсайда Карпова:

● «Зенит» помогал «ЧП» финансово только первые три месяца, сейчас клуб РПЛ предоставляет инфраструктуру для тренировок;

● После подписания контракта с букмекером BetBoom «ЧП» вернул потраченные на команду деньги в «Зенит»;

● Игроки «Чисто Питер» получают 30-50 тысяч рублей в месяц, премиальные – 10 тысяч. У медийных игроков зарплата побольше, но в рамках стандартного прайса МФЛ;

● Клуб зимой предлагал полузащитнику Прокопу зарплату 300 тысяч рублей – ради него «ЧП» был готов сделать исключение. Хавбек решил остаться в «Амкале».

● «Чисто Питер» ставит перед собой задачу пробиться в полуфинал в пятом сезоне Медиалиги, однако большие траты на звездных новичков не планируются.

О создании «Чисто Питер» было объявлено летом 2023 года. Клуб дебютировал в четвертом сезоне МФЛ и вышел из группы, но проиграл Fight Nights в стыковом матче за выход в четвертьфинал.

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13 комментариев
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Ответ Spartakus1984
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Не Спартакус1984, а Лукойлус1984
+13
-1
+12
Ответ Lindeman
А чё не пиарить если букам надо зарабатывать на ставках этой так называемой лиги. Тут и договорняки можно спокойно катать ни кому не будет дела
Так на матчи медийной лиги нет ставок, друг
+9
0
+9
Медведев в декларации о доходах так и напишет. Место работы - чисто Питер, зарплата 30 000 в месяц
+9
-4
+5
Ответ Lindeman
Официально нет
а в каких офшорах на них можно ставить?
+3
0
+3
смотрел один матч мфл-шляпа полная. дворовый футбол. ни скорости,ни техники,ни мысли на поле. ужасное зрелище. а пиарят будто круче чм.
+3
-2
+1
Ответ Игорь
смотрел один матч мфл-шляпа полная. дворовый футбол. ни скорости,ни техники,ни мысли на поле. ужасное зрелище. а пиарят будто круче чм.
А чё не пиарить если букам надо зарабатывать на ставках этой так называемой лиги. Тут и договорняки можно спокойно катать ни кому не будет дела
+4
-3
+1
Бог дал…
+2
-2
0
Ответ Михаил1970
Медведев в декларации о доходах так и напишет. Место работы - чисто Питер, зарплата 30 000 в месяц
Смешно)
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