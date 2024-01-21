«В «Сарагосе» зарплата стала сразу в 10 раз больше». Радимов о трансфере в испанский клуб

Владислав Радимов вспомнил, как изменилась его зарплата с переходом в «Сарагосу».

– Насколько у тебя была больше зарплата в , чем в ?

– В разы. Я был хорошо оплачиваемым игроком ЦСКА, поскольку я был лидером и игроком сборной. Мне дали 190-й Мерседес, квартиру. За 5 лет я получил квартиру, две машины, а зарплата была от 5 до 7 тысяч долларов в месяц.

А в «Сарагосе» зарплата стала сразу в 10 раз больше. 50 тысяч долларов, если не больше, – вспомнил экс-игрок «Зенита», ЦСКА и сборной России, а ныне – главный тренер медиафутбольного клуба « ».