«В «Сарагосе» зарплата стала сразу в 10 раз больше». Радимов о трансфере в испанский клуб

Теги ЦСКА Владислав Радимов премьер-лига Россия Сарагоса Ла Лига Сборная России по футболу деньги Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов вспомнил, как изменилась его зарплата с переходом в «Сарагосу».

– Насколько у тебя была больше зарплата в Испании, чем в ЦСКА?

– В разы. Я был хорошо оплачиваемым игроком ЦСКА, поскольку я был лидером и игроком сборной. Мне дали 190-й Мерседес, квартиру. За 5 лет я получил квартиру, две машины, а зарплата была от 5 до 7 тысяч долларов в месяц.

А в «Сарагосе» зарплата стала сразу в 10 раз больше. 50 тысяч долларов, если не больше, – вспомнил экс-игрок «Зенита», ЦСКА и сборной России, а ныне – главный тренер медиафутбольного клуба «Чисто Питер».

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18 комментариев
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То то мы в те годы не слышали интервью типа : "Я патриот своей страны. Хочу играть в России. Мне нравиться наш чемпионат..наша страна, ..снег..берёзы"
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Ответ Непристойное предложение
Комментарий скрыт
Ситуация кардинально изменилась в 1994 году. «После девальвации ставки значительно поднялись, — констатирует Онопко. – Ведущие футболисты стали получать от 7 до 10 тысяч долларов. Таких денег, думаю, в ту пору в других российских клубах не было».
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+15
Ответ Непристойное предложение
Комментарий скрыт
А ты с ним в одной команде играл?
+11
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Палит контору тамбовских

Естественно, все эт переходы тогда были ради бабла

И самый большой десант выл высажен в Испанию, где бандиты из России тогда обживались
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Ответ Дядя ТУРА
у волейболистов намного ниже зарплата, чем у хоккейщиков
у керлингистов гараздо меньше чем у волейболистов )
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а зарплата в Зените стала потом больше, чем в Сарагосе?
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Ответ Юрий Король
у хоккейщиков намного ниже зарплата.
у волейболистов намного ниже зарплата, чем у хоккейщиков
+3
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Ответ Танович
Ситуация кардинально изменилась в 1994 году. «После девальвации ставки значительно поднялись, — констатирует Онопко. – Ведущие футболисты стали получать от 7 до 10 тысяч долларов. Таких денег, думаю, в ту пору в других российских клубах не было».
не знал, спасибо за пруфы!
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Ответ Фан Рубина
Просто тогда был такой период, когда какое-то днище из европки могло платить больше, чем ведущий клуб сильнейшей в мире российской лиги и привлекать игроков уровня, которого у них не водилось. К счастью, этот период позади.
никаким ведущим клубом ЦСКА в то время, естественно, не был. А Сарагоса за пару лет до прихода Рдимова выиграла еврокубок.
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И рестораны стали тоже дороже - добавил Радимов
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Ответ savik-A.M.
у керлингистов гараздо меньше чем у волейболистов )
в настольном теннисе ребята меньше получают, чем в кёрлинге
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Ответ Непристойное предложение
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Был сюжет в Футбольном клубе за 1996-й год где спрашивали у испанского скаута который прилетал смотреть игроков в Москву на матчи чемпионата, и он сказал что в Испании на зарплату в полмиллиона долларов в год могут рассчитывать лучшие игроки из России. Так что, 50 штук в месяц вполне реально тогда.
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Ответ Razrubsis
А ты с ним в одной команде играл?
правильный вопрос - а жил ли он в 1994 году
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