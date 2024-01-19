«Извините, у меня елка!» Радимов вспомнил, как отказался от поездки на ЧМ-1994
Владислав Радимов вспомнил, как отказался ехать на ЧМ в составе сборной России.
Незадолго до ЧМ-1994 несколько футболистов национальной команды решили не ехать на турнир в связи с недовольством условиями в сборной. Этот инцидент называют «Письмом четырнадцати».
– 1994 год, я уже начал играть за ЦСКА. Была пауза на сборные, и костяк команды написал то самое письмо четырнадцати: «Мы не поедем на ЧМ».
Ко мне подошел второй тренер ЦСКА: «Слушай, там от сборной отказываются. Ты поедешь на чемпионат мира». Я говорю: «Хорош, завязывайте, на базе выпиваете, что ли? У меня через три дня отпуск, я маму давно не видел, поеду домой в Питер».
Мобильных телефонов тогда не было. Через три дня я уехал. Мне звонят: «Игроки реально отказались, тебе надо ехать в сборную». А я уже в Питере: «Извините, у меня елка!» Наверное, взяли кого-то другого.
– Почему игроки написали письмо против Павла Садырина?
– Я с некоторыми из них разговаривал: «Зачем вы это сделали?» Они мне рассказывали, что это было не столько против Садырина, сколько против РФС и Колоскова в том числе. Например, с рекламных контрактов деньги получали, а игрокам не раздавали. Это был вопрос денег, – сказал бывший хавбек «Зенита», а ныне главный тренер медиафутбольной команды «Чисто Питер» в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
В сильнейшей лиге мира на тот момент
А Радимов молодой был, хотя мог бы и засветится на чемпионате мира, может и другая карьера у него была.
Тут одного человека мало обвинять
Ты хоть что нибудь знаешь про 90-е? У нас футболисты за еду играли. В те годы в европейском топ клубе существовал лимит на трёх легионеров в составе и вряд-ли кто попал в топ клуб хоть как бы он сыграл. Яркий пример Саленко, забил 5 в одном матче и куда он перешёл?
Так-то и Павон был "звездой" Реала, а Лангле - "звездой" Барселоны.