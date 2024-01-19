«Извините, у меня елка!» Радимов вспомнил, как отказался от поездки на ЧМ-1994

Теги ЦСКА Владислав Радимов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Павел Садырин чемпионат мира Winline Медиалига Это футбол, брат! Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов вспомнил, как отказался ехать на ЧМ в составе сборной России.

Незадолго до ЧМ-1994 несколько футболистов национальной команды решили не ехать на турнир в связи с недовольством условиями в сборной. Этот инцидент называют «Письмом четырнадцати».

– 1994 год, я уже начал играть за ЦСКА. Была пауза на сборные, и костяк команды написал то самое письмо четырнадцати: «Мы не поедем на ЧМ».

Ко мне подошел второй тренер ЦСКА: «Слушай, там от сборной отказываются. Ты поедешь на чемпионат мира». Я говорю: «Хорош, завязывайте, на базе выпиваете, что ли? У меня через три дня отпуск, я маму давно не видел, поеду домой в Питер».

Мобильных телефонов тогда не было. Через три дня я уехал. Мне звонят: «Игроки реально отказались, тебе надо ехать в сборную». А я уже в Питере: «Извините, у меня елка!» Наверное, взяли кого-то другого.

– Почему игроки написали письмо против Павла Садырина?

– Я с некоторыми из них разговаривал: «Зачем вы это сделали?» Они мне рассказывали, что это было не столько против Садырина, сколько против РФС и Колоскова в том числе. Например, с рекламных контрактов деньги получали, а игрокам не раздавали. Это был вопрос денег, – сказал бывший хавбек «Зенита», а ныне главный тренер медиафутбольной команды «Чисто Питер» в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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43 комментария
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Ответ rigobersong
Какое же чсв у этих зарубежных недозвезд Фодж, Карлсруе и Серветтов было:)) Но в любом случае сборная при Садырине сыграла достойно, не думаю что пару алкашей типа Шалимова смогли бы что-то кардинально на том турнире изменить, да и как оказалось группа была сильнейшая с первым и третьим местом на ЧМ:)
Ну типо так то Шалимов в Интере звездой был
В сильнейшей лиге мира на тот момент
+62
-4
+58
Я думаю, речь идет о поездке на товарищеские матчи со сборными США и Мексикой в январе 1994 года. Туда действительно после отказа подписантов письма и спартаковцев взяли много людей, которые ранее даже кандидатами не числились. Но к маю 1994 года многих подписантов уговорили, вероятно, гарантировав им места в заявке на ЧМ. Соответственно, многих участников предыдущих товарняков от сборной отодвинули. Так что большие сомнения, что Радимов попал бы в окончательную заявку, тем более, что в 1994 он только начинал играть в ЦСКА (который, в свою очередь, прозябал в нижней половине таблицы), и не очень выделялся, взлёт у него начался уже при Тарханове, весной 1995-го.
+30
0
+30
Ответ Glyb Aleksey
смутное время было, конечно. Был довольно юным в то время, но, насколько помню по публикациям, бучу подняли именно против Садырина, хотели Романцева во главе сборной.
нет, хотели Бышовца
+24
-2
+22
извините, пирожки
+21
-5
+16
Ответ rigobersong
Какое же чсв у этих зарубежных недозвезд Фодж, Карлсруе и Серветтов было:)) Но в любом случае сборная при Садырине сыграла достойно, не думаю что пару алкашей типа Шалимова смогли бы что-то кардинально на том турнире изменить, да и как оказалось группа была сильнейшая с первым и третьим местом на ЧМ:)
Ты даже не одной команды правильно написать не смог. А причем вообще здесь Серветт вообще не понятно. И причем здесь чвс,если их кинули и не заплатили ,а в 90 -е зарплата сборной была серьезным заработком. Это сейчас в сборную ездят далеко не за рублём имея миллионные контракты в клубах. Хотя зачем я рассказываю это 14 летнему...
+15
-3
+12
Ответ rigobersong
Какое же чсв у этих зарубежных недозвезд Фодж, Карлсруе и Серветтов было:)) Но в любом случае сборная при Садырине сыграла достойно, не думаю что пару алкашей типа Шалимова смогли бы что-то кардинально на том турнире изменить, да и как оказалось группа была сильнейшая с первым и третьим местом на ЧМ:)
Ну а чего тогда аж целое предложение написал про недозвезд, если сборная и без них достойно сыграла с Камеруном?
+5
-1
+4
Ответ JohnnyMulka
Ну типо так то Шалимов в Интере звездой был В сильнейшей лиге мира на тот момент
Он просто не знает,он в это время ещё не родился
+8
-4
+4
Ответ Кино Музыка
Было журналистское расследование. Вроде бы организаторы письма были со стороны и не имели отношения ни к Бышовцу, ни к Романцеву.
Организаторами были Тарпищев и Бышовец.
+5
-1
+4
А мог бы на Чемпионате Мира сыграть. Эххх....
+2
0
+2
хорошо что не сказал *Извините, у меня палка
+5
-3
+2
Ответ JohnnyMulka
Ну типо так то Шалимов в Интере звездой был В сильнейшей лиге мира на тот момент
У Шалимова по сути в Интере только первый сезон получился качественный (чуть больше 30 матчей и около 10 голов). Во втором то ли из-за травмы, то ли из-за тёрок с тренером сильно меньше сыграл. Ну а потом по арендам остаток контракта до 1996: Дуйсбург, Лугано, Удинезе... Так что, звезды из него не вышло, но звезду он поймал - лучший легионер самой Серии А в первый же сезон в составе крепкой тогда Фоджи Земана, переход в Интер и отличный дебют там и всё это по сути всего за 1 год после переезда в Италию, голова от успеха подзакружилась то наверное. )
+2
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+2
Ответ Сибирский литовец
нет, хотели Бышовца
Так это Бышовец воду и мутил!
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+1
Ответ JohnnyMulka
Ну типо так то Шалимов в Интере звездой был В сильнейшей лиге мира на тот момент
Шалимов ИГРАЛ в Интере, ни разу звездой он там не был.
+2
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+1
Ответ Ivan Petrov
Ты даже не одной команды правильно написать не смог. А причем вообще здесь Серветт вообще не понятно. И причем здесь чвс,если их кинули и не заплатили ,а в 90 -е зарплата сборной была серьезным заработком. Это сейчас в сборную ездят далеко не за рублём имея миллионные контракты в клубах. Хотя зачем я рассказываю это 14 летнему...
Те у кого есть мозги, ездят на ЧМ не для заработка, а чтобы показать себя и получить контракт в топ клубе. Наши недозвезды даже этой простой вещи не поняли, потому толком никто не состоялся в европейском футболе. А потенциал был у многих…
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
можно вообще и дальше слушать комеди клаб, а футбол - необязательно
+2
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Родину променяли на деньги, хотя согласен с Корнеевым, что Садырину не надо было возвращать подписантов, играть надо было, кто хотел играть за сборную, пусть и не вышли бы из группы, там действительно попали в группу смерти- Бразилия - 1место,Швеция- 3 место и еще Бельгия сдала матч Саудитам, потом нефть за бесплатно получили за это.
А Радимов молодой был, хотя мог бы и засветится на чемпионате мира, может и другая карьера у него была.
+4
-3
+1
смутное время было, конечно. Был довольно юным в то время, но, насколько помню по публикациям, бучу подняли именно против Садырина, хотели Романцева во главе сборной.
+10
-9
+1
Какое же чсв у этих зарубежных недозвезд Фодж, Карлсруе и Серветтов было:)) Но в любом случае сборная при Садырине сыграла достойно, не думаю что пару алкашей типа Шалимова смогли бы что-то кардинально на том турнире изменить, да и как оказалось группа была сильнейшая с первым и третьим местом на ЧМ:)
+23
-22
+1
Ответ Кино Музыка
Было журналистское расследование. Вроде бы организаторы письма были со стороны и не имели отношения ни к Бышовцу, ни к Романцеву.
На организаторов всем пофиг. Обосрались то и крайними стали футболисты подписавшие позорное письмо.
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Ответ Бременер
Так это Бышовец воду и мутил!
да тогда все хотели денег. И Романцев тоже, но пришёл позже.
Тут одного человека мало обвинять
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Ответ Glyb Aleksey
смутное время было, конечно. Был довольно юным в то время, но, насколько помню по публикациям, бучу подняли именно против Садырина, хотели Романцева во главе сборной.
сборной даже форму шняговскую купили и бутсы, а денюжку Колосков отжимал
0
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Ответ rigobersong
Увидели лишние бабки на алкашку, хотя и получали в своих захудалых европейских командах достаточно, а тут контракт с адидас, вот и гнилой Шалимов хотел свой кусок взять из жадности и смуту в сборной навел:)) Еще и Садырину здоровье подорвали, сотни человек говорили, какой это был порядочный и достойный человек:)
Какой Адидас? Там говнорибок был.
+1
-1
0
Ответ Владимир Молявин
А мог бы на Чемпионате Мира сыграть. Эххх....
он же все объяснил
+1
-1
0
Ответ Balt
У Шалимова по сути в Интере только первый сезон получился качественный (чуть больше 30 матчей и около 10 голов). Во втором то ли из-за травмы, то ли из-за тёрок с тренером сильно меньше сыграл. Ну а потом по арендам остаток контракта до 1996: Дуйсбург, Лугано, Удинезе... Так что, звезды из него не вышло, но звезду он поймал - лучший легионер самой Серии А в первый же сезон в составе крепкой тогда Фоджи Земана, переход в Интер и отличный дебют там и всё это по сути всего за 1 год после переезда в Италию, голова от успеха подзакружилась то наверное. )
Там Бергкамп руку приложил. Ну и по одной из версий, на фоне переживаний Шаля как раз тогда прибухивать начал.
0
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Ответ Д.Н.Л
Шалимов ИГРАЛ в Интере, ни разу звездой он там не был.
Так-то Шалимов переходил в Интер за бешеные деньги по тем временам. И будучи одним из самых перспективных игроков Серии А.
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Ответ 44ndfwwgbr
Те у кого есть мозги, ездят на ЧМ не для заработка, а чтобы показать себя и получить контракт в топ клубе. Наши недозвезды даже этой простой вещи не поняли, потому толком никто не состоялся в европейском футболе. А потенциал был у многих…
Какой бред ты несёшь 🤦🏻
Ты хоть что нибудь знаешь про 90-е? У нас футболисты за еду играли. В те годы в европейском топ клубе существовал лимит на трёх легионеров в составе и вряд-ли кто попал в топ клуб хоть как бы он сыграл. Яркий пример Саленко, забил 5 в одном матче и куда он перешёл?
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Ответ JohnnyMulka
Ну типо так то Шалимов в Интере звездой был В сильнейшей лиге мира на тот момент
Не звездой, а игроком, причем всего полтора сезона.
Так-то и Павон был "звездой" Реала, а Лангле - "звездой" Барселоны.
+2
-2
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Ответ rigobersong
Так слушай дальше, кто тебе мешает:))
обидно, понимаю, что камеруну 10 голов накатали
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Какая елка летом😂
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