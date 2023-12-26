«Он похудел на 6 кг, чтобы выходить на поле за «Чисто Питер». Радимов о гендиректоре «Зенита» Медведеве

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Александр Медведев Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов выразил респект Александру Медведеву.

«Он получает с каждым разом все больше времени. Больше скажу, он похудел на 6,5 кг, чтобы выходить на поле. В 68 лет.

Я думаю, что это показатель для любого человека. Поверьте, он переодевается в одной раздевалке с обычными пацанами, которые либо завершили давно карьеру, либо вообще с улицы пришли.

И он с ними переодевается. Не в отдельной раздевалке переодевается, не на отдельной машине приезжает – приезжает со всеми на автобусе. Это характеризует его как простого и обычного человека», – рассказал главный тренер «Чисто Питер».

68-летний генеральный директор «Зенита» выходил на поле в составе «Чисто Питер» в Winline Медиалиге, тренером которого является Радимов.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников.

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4 комментария
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он похудел, от того что стресс, что зенит не чемпион после 16 тутров
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да всем...
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Ответ Vatikan
да всем...
Ну и не *** здесь писать.
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