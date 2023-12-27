Владислав Радимов: «Я согласен с Семаком, что в футболе нужно вводить чистое время. Пике тоже считает это правильным»

Владислав Радимов считает, что с правилом чистого времени футбол будет зрелищней.

– Познакомившись с медиафутболом лично, что вас удивило больше?

– В медиафутболе есть как плюсы, так и минусы. Это явление, мимо которого невозможно пройти мимо.

Многие мальчишки меньше смотрят телевизор и в основном сидят в социальных сетях. Если будет больше пропаганды футбола, может быть, они будут выходить на улицы и заниматься им. В любом варианте пусть они лучше занимаются футболом, чем сидят по подворотням и занимаются какими-то неправильными вещами.

– Что вы бы взяли в профессиональный футбол из медиафутбола?

– Я полностью согласен с , что в футболе нужно вводить чистое время. Я так считал и раньше, когда был игроком.

Очень много мяч выходит за бровку, много штрафных, симуляций. Все это крадет время. Это не только мое мнение. Пике, который создал испанскую медиалигу, тоже считает это правильным. В итоге футбол к этому придет, чтобы он стал более зрелищным и азартным. Консерваторы скажут, что есть 90 минут и нужно только так играть. Я раньше сам таким был. Но чистое время более зрелищное и интересное.

Все остальные нововведения, которые есть в , они больше для зрелищности и не нужны в профессиональном футболе, – рассказал главный тренер « ».

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников.