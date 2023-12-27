Владислав Радимов: «Я согласен с Семаком, что в футболе нужно вводить чистое время. Пике тоже считает это правильным»

Теги Зенит Владислав Радимов Сергей Семак премьер-лига Россия Жерар Пике Winline Медиалига Кингс Лига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов считает, что с правилом чистого времени футбол будет зрелищней.

– Познакомившись с медиафутболом лично, что вас удивило больше?

– В медиафутболе есть как плюсы, так и минусы. Это явление, мимо которого невозможно пройти мимо.

Многие мальчишки меньше смотрят телевизор и в основном сидят в социальных сетях. Если будет больше пропаганды футбола, может быть, они будут выходить на улицы и заниматься им. В любом варианте пусть они лучше занимаются футболом, чем сидят по подворотням и занимаются какими-то неправильными вещами.

– Что вы бы взяли в профессиональный футбол из медиафутбола?

– Я полностью согласен с Семаком, что в футболе нужно вводить чистое время. Я так считал и раньше, когда был игроком.

Очень много мяч выходит за бровку, много штрафных, симуляций. Все это крадет время. Это не только мое мнение. Пике, который создал испанскую медиалигу, тоже считает это правильным. В итоге футбол к этому придет, чтобы он стал более зрелищным и азартным. Консерваторы скажут, что есть 90 минут и нужно только так играть. Я раньше сам таким был. Но чистое время более зрелищное и интересное.

Все остальные нововведения, которые есть в Медиалиге, они больше для зрелищности и не нужны в профессиональном футболе, – рассказал главный тренер «Чисто Питер».

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников.

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5 комментариев
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может меньше валяться на поле будут, а то противно смотреть, по-моему такое позорище только в футболе есть, в других игровых видах спорта это считается постыдным. Хотя наверняка придумают другие методы затяжки времени, чтобы чистое время шло, например вратари с мячом начнут по вратарской бегать туда-сюда.
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и какая разница, сыграют ли чистое время или добавят 10-15 минут? чистое время нужно только в дополнительное к тайму время - к основным 45 минутам можно просто добавить
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Ответ damondiamond
и какая разница, сыграют ли чистое время или добавят 10-15 минут? чистое время нужно только в дополнительное к тайму время - к основным 45 минутам можно просто добавить
Большая разница. 15 минут это мало, сейчас в АПЛ даже чистое время без пауз - меньше 70 минут. А ты хочешь 15 минут добавить. Я про рад молчу, тут играют по 45 минут, а остальное время уходит на ауты, нарушения и лежания на траве, интенсивность уровня черепахи
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Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Большая разница. 15 минут это мало, сейчас в АПЛ даже чистое время без пауз - меньше 70 минут. А ты хочешь 15 минут добавить. Я про рад молчу, тут играют по 45 минут, а остальное время уходит на ауты, нарушения и лежания на траве, интенсивность уровня черепахи
если бы ты внимательно прочитал мой пост, то не написал бы свой пост
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