«Месси – лучший игрок. Не понимаю людей, которые осуждают выбор». Денис Давыдов о The Best

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ФИФА Денис Давыдов Интер Майами The Best Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Денис Давыдов высказался о вручении Лионелю Месси награды The Best от ФИФА.

– Как тебе приз Месси The Best от ФИФА?

– Полностью согласен, обеими руками «за». Я не понимаю, когда люди высказываются против.

Безусловно, Месси – лучший игрок, и он доказывает это. Он выиграл все, что можно. Не понимаю людей, которые осуждают выбор.

– Ты полностью поддерживаешь награду Месси?

– Конечно. Месси – «номер один» в любом случае, – сказал экс-игрок «Спартака».

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А что еще он мог о себе сказать?
+49
-4
+45
Ответ Дмитрий Фролов
Русский Месси об аргентинском Месси, две легенды 💪
Русский Месси об аргентинском Давыдове.
+19
-3
+16
Давайте теперь ему пожизненно давать золотые мячи и все премии
+23
-9
+14
Так никто не принижает Месси и его талант, заслуги и тд, это один из величайших футболистов в истории, другое дело, что он должен был получить 5 зм, а не 8, и награда лучшему игроку 23 ГОДА , когда он в футбол не играл 6-8 месяц в этом же году, это просто абсурд и профанация
+18
-9
+9
Русский Месси об аргентинском Месси, две легенды 💪
+10
-2
+8
Эскадрон гусар летучих одобряет
+9
-2
+7
Хоть и поклонник Месси, но награда ни к месту , ни вовремя и неправильно. Награда за 2023 год и это Холланд и только он.
Проблема в том что ни тренеры ни капитаны толком не знают правил голосования, а хейтеры горят от таких итогов.
+9
-2
+7
Ответ Пикачу82
Давайте теперь ему пожизненно давать золотые мячи и все премии
Давайте перестанем плакать
+10
-4
+6
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Думаешь, капитаны следили, как он там играл в Париже? Сомневаюсь, просто вспомнили, что это Месси, и всё
+9
-6
+3
Ответ melmi
Хоть и поклонник Месси, но награда ни к месту , ни вовремя и неправильно. Награда за 2023 год и это Холланд и только он. Проблема в том что ни тренеры ни капитаны толком не знают правил голосования, а хейтеры горят от таких итогов.
ЗМ должен был получить Месси. Золотую бутсу Холланд. Зе Бест должен был получить Родри. А по поводу не знания правил и горения пуканов, всё верно.
+3
-1
+2
Холланд не лучший даже в Сити, Кевин и Родри игроки в футбол выше классом. Холланд- коняка скорер который провалил все важные игры и жидко обделался в сборной
+2
0
+2
Ответ melmi
Хоть и поклонник Месси, но награда ни к месту , ни вовремя и неправильно. Награда за 2023 год и это Холланд и только он. Проблема в том что ни тренеры ни капитаны толком не знают правил голосования, а хейтеры горят от таких итогов.
Холланд ? а где он был в полуфинала и финалах ?
+2
-1
+1
Ответ jordy
А что еще можно было ожидать от голосующих? Там таких Давыдовых оказалось предостаточно. С таким успехом можно было в тройку лучших поставить Пеле. Он вообще 3 ЧМ выиграл. Если уж за ЧМ, который не входил в период оценивания, можно получать звание лучшего игрока года, то за 3 ЧМ тем более.
у пеле 2 чм, матчасть учить надо
0
0
0
Ответ melmi
Хоть и поклонник Месси, но награда ни к месту , ни вовремя и неправильно. Награда за 2023 год и это Холланд и только он. Проблема в том что ни тренеры ни капитаны толком не знают правил голосования, а хейтеры горят от таких итогов.
холланд хорошо добивает и замыкает, как сказал кассано холланд не умеет играть в футбол
0
0
0
Ответ Пикачу82
Давайте теперь ему пожизненно давать золотые мячи и все премии
я ЗА!
0
0
0
Ответ nikiforov
у пеле 2 чм, матчасть учить надо
Иногда лучше молчать, за умного сойдёшь.

"Пеле — единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырёх чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1970. Лучший молодой игрок чемпионата мира 1958."
0
0
0
Ответ Футбол Навсегда
Можно быть лучшим за Всю Историю, но конкретно в 2023 награду заслужил Холланд
не спорю, КДБ лучший
0
0
0
Ответ No.7
Был! Никто не говорит что он лега , но сейчас есть парни выступающие сильнее 💪 Никто не умоляет его достоинств , но давать награды за прошлые заслуги, не норм…
Шпециалист,скажи это капитанам команд
0
0
0
Ответ Леопардер
А я не понимаю людей, которые не могут прочитать число 2023 в названии премии, которое символизирует оцениваемый период времени. Или для спортсменов это слишком сложно?
Вы и сами походу не можете прочитать за какой период голосование. Хоть и не спортсмен, наверное) Где уж им разобраться)
Не за весь 2023, а до 20 августа. То есть по сути вторая половина сезона 22/23.
0
0
0
Ответ S. A.
Думаешь, капитаны следили, как он там играл в Париже? Сомневаюсь, просто вспомнили, что это Месси, и всё
ты следил!!!
0
0
0
Ответ Dzhansug Bukiya
Так никто не принижает Месси и его талант, заслуги и тд, это один из величайших футболистов в истории, другое дело, что он должен был получить 5 зм, а не 8, и награда лучшему игроку 23 ГОДА , когда он в футбол не играл 6-8 месяц в этом же году, это просто абсурд и профанация
ваше мнение никого не интересует
+1
-1
0
Ответ razoblachitel
Комментарий удален модератором
Ему из своего сарая запрещено выходить по решению суда:))
+2
-2
0
Ответ rigobersong
Он должен был получить минимум 10 золотых мячей, но надо было выжимать из противостояния с Роналду мнимую конкуренцию, а как ты ее выжмешь если постоянно 5-0, 4-0, 3-0. Хет-трики Месси в классико и вынос португельца в одну калитку, вот и начали подтягивать роналду хотя бы золотые мячи, что бы хоть как-то высасывать из пальца противостояния, которого никогда и не было:))
Комментарий удален модератором
а это кто вообще?
0
0
0
Ждем комментарий сапогова
0
0
0
Не понимает товарищ о чем речь...
Месси хороший , но это не значит, что все награды за каждый(!) год надо давать ему.Награду надо заслужить...
0
0
0
А я не понимаю людей, которые не могут прочитать число 2023 в названии премии, которое символизирует оцениваемый период времени. Или для спортсменов это слишком сложно?
+1
-1
0
Можно быть лучшим за Всю Историю, но конкретно в 2023 награду заслужил Холланд
+2
-2
0
Был! Никто не говорит что он лега , но сейчас есть парни выступающие сильнее 💪
Никто не умоляет его достоинств , но давать награды за прошлые заслуги, не норм…
+1
-1
0
Мессифан обыкновенный. Надо было у него спросить, что сделал Месси в 23-м году
+6
-6
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий