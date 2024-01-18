Денис Давыдов высказался о вручении Лионелю Месси награды The Best от ФИФА.

– Как тебе приз Месси The Best от ?

– Полностью согласен, обеими руками «за». Я не понимаю, когда люди высказываются против.

Безусловно, Месси – лучший игрок, и он доказывает это. Он выиграл все, что можно. Не понимаю людей, которые осуждают выбор.

– Ты полностью поддерживаешь награду Месси?

– Конечно. Месси – «номер один» в любом случае, – сказал экс-игрок «Спартака».