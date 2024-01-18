«Месси – лучший игрок. Не понимаю людей, которые осуждают выбор». Денис Давыдов о The Best
Денис Давыдов высказался о вручении Лионелю Месси награды The Best от ФИФА.
– Как тебе приз Месси The Best от ФИФА?
– Полностью согласен, обеими руками «за». Я не понимаю, когда люди высказываются против.
Безусловно, Месси – лучший игрок, и он доказывает это. Он выиграл все, что можно. Не понимаю людей, которые осуждают выбор.
– Ты полностью поддерживаешь награду Месси?
– Конечно. Месси – «номер один» в любом случае, – сказал экс-игрок «Спартака».
Проблема в том что ни тренеры ни капитаны толком не знают правил голосования, а хейтеры горят от таких итогов.
"Пеле — единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырёх чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1970. Лучший молодой игрок чемпионата мира 1958."
Не за весь 2023, а до 20 августа. То есть по сути вторая половина сезона 22/23.
Месси хороший , но это не значит, что все награды за каждый(!) год надо давать ему.Награду надо заслужить...
Никто не умоляет его достоинств , но давать награды за прошлые заслуги, не норм…