Месси отдал Холанду 1-е место в опросе ФИФА. Мбаппе – 2-й, Альварес – 3-й
Лионель Месси отдал первое место в опросе ФИФА своему главному конкуренту.
Капитан сборной Аргентины поставил Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии) на первую строчку. Вторая досталась Килиану Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции), третья – Хулиану Альваресу («Манчестер Сити», сборная Аргентины).
Обладателем приза The Best лучшему игроку стал сам Месси. Он набрал одинаковое количество очков с Холандом, но выиграл благодаря дополнительным показателям. Мбаппе – третий.
Месси и Холанд набрали по 48 баллов в голосовании. Лео получил приз The Best за счет большего числа первых мест
или все же их надо задавать капитанам и тренерам сборных?
И теперь даже не скинешь что Месси не поставил своего соперника по награде в число своих номинантов )
Хорошая попытка солгать, хейтер, но нет.)
ГОСПОДИ, КТО ДО СИХ ПОР ЗА МЕНЯ ГОЛОСУЕТ?! У МЕНЯ ТЕЛЕФОН ВЗОРВАЛСЯ ОТ УВЕДОМЛЕНИЙ С ПОЖЕЛАНИЯМИ УМЕРЕТЬ. ВИКИНГ БЛИН, ПОДКУПИТЬ ЕЩЕ ПАРОЧКУ ЛЮДЕЙ НЕ МОГ?
Вернее смазку 🤭
Просто голосующие отнеслись к своим обязанностям безответственно и вписали имена, не учитывая достижения за определённый период.
Это просто уничтожает смысл данной награды.
Мне кажется, что ему самому стыдно было такой приз получать. Надеюсь он на связь не вышел именно по этой причине.