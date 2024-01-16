Месси отдал Холанду 1-е место в опросе ФИФА. Мбаппе – 2-й, Альварес – 3-й

Лионель Месси отдал первое место в опросе ФИФА своему главному конкуренту.

Капитан сборной Аргентины поставил («Манчестер Сити», сборная Норвегии) на первую строчку. Вторая досталась (« », сборная Франции), третья – Хулиану Альваресу (« », сборная ).

Обладателем приза The Best лучшему игроку стал сам Месси. Он набрал одинаковое количество очков с Холандом, но выиграл благодаря дополнительным показателям. Мбаппе – третий.

Месси и Холанд набрали по 48 баллов в голосовании. Лео получил приз The Best за счет большего числа первых мест