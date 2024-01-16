Месси отдал Холанду 1-е место в опросе ФИФА. Мбаппе – 2-й, Альварес – 3-й

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Лионель Месси отдал первое место в опросе ФИФА своему главному конкуренту.

Капитан сборной Аргентины поставил Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии) на первую строчку. Вторая досталась Килиану МбаппеПСЖ», сборная Франции), третья – Хулиану Альваресу («Манчестер Сити», сборная Аргентины).

Обладателем приза The Best лучшему игроку стал сам Месси. Он набрал одинаковое количество очков с Холандом, но выиграл благодаря дополнительным показателям. Мбаппе – третий.

Месси и Холанд набрали по 48 баллов в голосовании. Лео получил приз The Best за счет большего числа первых мест

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87 комментариев
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Месси настолько гений и инопланетянин, что просчитал то, что ему хватит набрать одинаковое количество голосов с Холландом, и всё равно победить по доп. показателям, что он специально отдал голос Холланду, что бы у них красиво получилось одинаковое количество очков. Гений!!
+78
-16
+62
Вопросы к Месси?
или все же их надо задавать капитанам и тренерам сборных?
+64
-11
+53
Ответ JURAVLI
Вопросы к Месси? или все же их надо задавать капитанам и тренерам сборных?
Пока не определились, но виноват во всем МЕССИ
+51
-8
+43
Даже интересно что сейчас скажут о Месси )

И теперь даже не скинешь что Месси не поставил своего соперника по награде в число своих номинантов )
+34
-17
+17
Даже Месси шарит, что Холанд был лучшим
+23
-10
+13
Ну те кто поливали говном Лео, чем интересно они на эту новость ответят:) молодец Лео, чисто на чиле отдал два первых места своим конкурентам. Гений !
+15
-5
+10
Человек даже не знал, что выиграет ибо не пришёл, отдал первое место Холанду, но фруктовые конечно будут кричать, что всё купили)
+21
-12
+9
Ответ Старик Стариканов
Хорошая попытка,но нет.Все же помнят как месси врал перед публикой когда говорил что Левандовски заслужил ЗМ,а по факту проголосовал за своих.
Месси заявил, как и все адекваты, что Левандовски заслуживает ЗМ-2020.) Заявил на церемонии 2021 года.) Где поляк отнюдь уже не смотрелся каким-то фаворитом.
Хорошая попытка солгать, хейтер, но нет.)
+10
-2
+8
Месси прямо сейчас на пляже Майами:

ГОСПОДИ, КТО ДО СИХ ПОР ЗА МЕНЯ ГОЛОСУЕТ?! У МЕНЯ ТЕЛЕФОН ВЗОРВАЛСЯ ОТ УВЕДОМЛЕНИЙ С ПОЖЕЛАНИЯМИ УМЕРЕТЬ. ВИКИНГ БЛИН, ПОДКУПИТЬ ЕЩЕ ПАРОЧКУ ЛЮДЕЙ НЕ МОГ?
+14
-7
+7
Ответ Фут.Боль
Думаю, надо задавать вопросы тем, кто его включил в номинации.Если бы его там не было, то и никто не голосовал бы.
ну капитаны-то и тренеры сборных - тупые, в отличие от пользователей спортс.ру. не могут сами разобраться за кого голосовать.
+9
-2
+7
Ответ Кирилл
Даже интересно что сейчас скажут о Месси ) И теперь даже не скинешь что Месси не поставил своего соперника по награде в число своих номинантов )
А зачем что-то говорить? Он проиграл голосование журналистов более, чем в 2 раза, зато такие преданные фанаты и сборные проголосовали, не вдаваясь в детали, ситуация простая. Месси сам все понимает прекрасно, думаешь, ему нужны эти подачки?)
+21
-15
+6
Ответ Старик Стариканов
Хорошая попытка,но нет.Все же помнят как месси врал перед публикой когда говорил что Левандовски заслужил ЗМ,а по факту проголосовал за своих.
Пересмотри речь Месси, он говорил, что Лева заслужил за прошлый год (точнее за 2020) а в 2021 году Лева выиграл лишь Бундеслигу, отлетел из ЛЧ и из кубка. На Евро ничего не показал и за это ему давать ЗМ?
+5
0
+5
Пу-пу-пу-пу-пу) Несостыковочка
+10
-6
+4
Ответ Cearvm
А зачем что-то говорить? Он проиграл голосование журналистов более, чем в 2 раза, зато такие преданные фанаты и сборные проголосовали, не вдаваясь в детали, ситуация простая. Месси сам все понимает прекрасно, думаешь, ему нужны эти подачки?)
Да, особенно преданные это игроки Реала которые тоже за Месси проголосовали)
+5
-1
+4
Даже голос Месси не помог норвежской кочерыжке отскочить ухахахахаха
+6
-3
+3
Месси красавец!
+4
-1
+3
Ответ jordy
Так позор был адресован не самому Месси, а тем, кто за него голосовал. Мне кажется, что ему самому стыдно было такой приз получать. Надеюсь он на связь не вышел именно по этой причине.
С другой стороны, ему наверное приятно, что его так сильно уважают все эти не последние в футболе люди - даже мадридисты, даже капитаны сборных, у которых Аргентина выиграла.
+4
-1
+3
Ответ Гномович!
Да пасынок фифа мог отдать и 16 раз первое место Холанду, зная что папики из фифа все равно ему подарят очередную цацку.
Нашёл отмазку?
Вернее смазку 🤭
+8
-5
+3
Ответ JURAVLI
Вопросы к Месси? или все же их надо задавать капитанам и тренерам сборных?
Думаю, надо задавать вопросы тем, кто его включил в номинации.Если бы его там не было, то и никто не голосовал бы.
+7
-5
+2
Ответ Roman
Даже Месси шарит, что Холанд был лучшим
Так он не может за себя проголосовать.
+4
-2
+2
Ответ Muhammad Juraev
А в чём виноват Месси?
Ни в чём, персофаны одного другого персонажа горят
+4
-2
+2
Ответ Александр Северный
Комментарий удален модератором
😆😆
+2
0
+2
Ответ BaldFraud
Не купили, а идиоты голосовали.
А в чём виноват Месси?
+4
-2
+2
Ответ Caterina
С другой стороны, ему наверное приятно, что его так сильно уважают все эти не последние в футболе люди - даже мадридисты, даже капитаны сборных, у которых Аргентина выиграла.
Приятно или нет, это другой вопрос.
Просто голосующие отнеслись к своим обязанностям безответственно и вписали имена, не учитывая достижения за определённый период.
Это просто уничтожает смысл данной награды.
+2
0
+2
Ответ Iamliam
На самом деле все это такой эксперимент: некая неназванная организация предложила УЕФА вручить награду аутсайдеру голосования, чтобы посмотреть что будет с его недоброжелателями и как это скажется на поведении в сети. 😀 И ща пол-сайта такие на полном серьезе сидят и не могут одуплить - а почему он? ахахаха Когнитивный диссонанс в действии)))
Когнитивный диссонанс также в том, что получается любимая фифа Месси (по словам любимых хейтеров) подпортила этой наградой его репутацию, учитывая, что уступал конкурентам. Несостыковка.
+2
-1
+1
Ответ Кирилл
Даже интересно что сейчас скажут о Месси ) И теперь даже не скинешь что Месси не поставил своего соперника по награде в число своих номинантов )
Он главного конкурента первым поставил.
+3
-2
+1
Ответ Caterina
А у них Эдегор капитан?
Например Модрич и Вальверде выбрали Месси первым 😸
+2
-1
+1
Ответ JURAVLI
Вопросы к Месси? или все же их надо задавать капитанам и тренерам сборных?
Так позор был адресован не самому Месси, а тем, кто за него голосовал.
Мне кажется, что ему самому стыдно было такой приз получать. Надеюсь он на связь не вышел именно по этой причине.
+3
-2
+1
Эдегор поставил на : 1 Холанд , 2 Месси , 3 Мбаппе
+3
-2
+1
Ответ tratata
ну капитаны-то и тренеры сборных - тупые, в отличие от пользователей спортс.ру. не могут сами разобраться за кого голосовать.
Ты думаешь им не пофиги они реально лезут разбираться и проводить анализ, кто был лучше? Уверен многие даже не знали за какой период они выбирают лучшего, не говоря уж о всяких других заморочках.
+1
0
+1
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