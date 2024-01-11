Блогер-миллионник Литвин сфотографировался с Рибери. Франк пришел в комментарии: «😉💪»

Теги Франк Рибери Сборная Франции по футболу ФК «Сахалинец» Winline Медиалига МФК Сахалинец Михаил Литвин Медиафутбол

Блогер Михаил Литвин сфотографировался с Франком Рибери.

Фото было опубликовано в инстаграме ФК «Сахалинец», основателем которого является Литвин.

«Разрываем 2024-й 💪», – подписали фотографию на странице команды.

Сам Рибери отметился в комментариях к снимку, оставив пару эмодзи: «😉💪».

Литвин – популярный блогер, у которого 14,6 млн подписчиков в инстаграме и 11,6 млн подписчиков на ютубе.

В 2020 году он основал футбольную команду «Сахалинец», которая выступает во Второй лиге.

В прошлом году медийная команда «Сахалинца» дебютировала в Winline Медиалиге. Литвин регулярно играет за нее в МФЛ.

Фото: инстаграм «Сахалинца»

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Евгений Квасников
блин мерзкий тип,хотя за развитие футбола респект.
Согласен, в Баварии хорошо играл
+30
-2
+28
Рибери знаю. Литвина нет
+24
-4
+20
блин мерзкий тип,хотя за развитие футбола респект.
+8
-2
+6
У человека 15 млн подписчиков, а я впервые слышу о нем и вижу его
+3
0
+3
Кто такой Литвин? Реально впервые слышу эту фамилию.
+2
0
+2
Ответ Михо
Рибери знаю. Литвина нет
Теперь знаешь и не сможешь разознать
+3
-1
+2
Рибери респект
0
0
0
Литвин как шило в одном месте
0
0
0
Рибери подумал, что сфоткался с каким-то популярным русским футболистом.
0
0
0
Теперь чаще будем майку Рибери сборной надевать на физру и тренировки. Вот он мостик между поколениями!
0
0
0
Кем он представился Френку, интересно?)
0
0
0
Ответ Михо
Рибери знаю. Литвина нет
Он заполонил магазины низкопробным энергетиком, который стоит как адреналин-бёрн. Пусть демпингует ценник иначе никто не купит пхах
0
0
0
Ответ Михо
Рибери знаю. Литвина нет
Литвина знаю, топ-блогер с офигенным контентом, в медиафутболе его команда вообще жестит. Рибери не знаю, что за нонейм? Какой-то середняк из прошлого? Думаю, его разве что жесткие фаны бундеслиги знают.
0
0
0
Ответ Михо
Рибери знаю. Литвина нет
Молодец, тест на возраст прошел 👍
0
0
0
Ответ Параходыч
Согласен, в Баварии хорошо играл
Хорош)
0
0
0
Ответ 2ran
Кем он представился Френку, интересно?)
популар рашн блогер
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий