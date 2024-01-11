Блогер-миллионник Литвин сфотографировался с Рибери. Франк пришел в комментарии: «😉💪»

Блогер Михаил Литвин сфотографировался с Франком Рибери.

Фото было опубликовано в инстаграме ФК «Сахалинец», основателем которого является Литвин.

«Разрываем 2024-й 💪», – подписали фотографию на странице команды.

Сам Рибери отметился в комментариях к снимку, оставив пару эмодзи: «😉💪».

Литвин – популярный блогер, у которого 14,6 млн подписчиков в инстаграме и 11,6 млн подписчиков на ютубе.

В 2020 году он основал футбольную команду «Сахалинец», которая выступает во Второй лиге.

В прошлом году медийная команда «Сахалинца» дебютировала в Winline Медиалиге. Литвин регулярно играет за нее в МФЛ.

Фото: инстаграм «Сахалинца»