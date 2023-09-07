Брейн об изменениях в «Сахалинце»: «Медийные получают больше игрового времени: Литвин отыграл весь матч»

Брейн высказался об изменениях в «Сахалинце» в 4-м сезоне Winline Медиалиги.

– В чем главное изменение «Сахалинца» по сравнению с прошлым сезоном?

– Как многие заметили, действительно медийные стали получать намного больше игрового времени. Мы взяли , Коса, Сида, выходил. Мы будем миксовать медийных и профиков.

Миша Литвин весь матч отыграл, хотя в прошлом сезоне говорили, что он вообще играть не будет. Сейчас все по-другому, атмосфера на бровке и в коллективе стала намного лучше. Мы хотим прогрессировать в этом.

– Все изменилось после смены главного тренера (после ухода Юрия Дроздова команду возглавил Алексей Шерстнев – Sports.ru)?

– Предыдущий главный тренер больше был настроен на профессиональный футбол. Сейчас у нас идут точечные замены, есть обратные замены, все происходит так, как и должно быть в медийном футболе.

Я думаю, что с таким подходом команда стала сильнее. Я думаю, что после третьего тура еще кого-то дозаявим. Считаю, что у нас хорошая, красивая игра. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Ждем большие стадионы.

Хейта стало меньше. Очень круто, что видят, что мы подстраиваемся под условия лиги и прогрессируем, – сказал исполнительный директор «Сахалинца».

В 1-м туре « » обыграл «Уралец» (3:0).