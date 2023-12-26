«Пригласил бы в команду Манну и Гаучо из 2Drots». Игрок «КАМАЗа» Горелов о медиафутболе

Теги Первая лига КАМАЗ Павел Горелов 2Drots Winline Медиалига «Манна» Станислав Манаев Гаучо Медиафутбол

Павел Горелов, кого бы из медиафутбола он пригласил в «КАМАЗ».

– Ты понимаешь, почему Медиалигу хейтят?

– Нет, я этого не понимаю. Для меня это нормально, они играют, получают удовольствие от футбола. 2Drots играли против ЦСКА, «Динамо». Да, там, может, и не основные составы команд были, но самураи играли не хуже.

– Не кажется ли тебе странным, что более взрослое поколение не признает и не понимает медиафутбол?

– Я думаю, что у нас так же будет, когда мы вырастем и будет новое поколение с новыми идеями. Мы тоже так будем относиться к их идеям. Будут люди, которые нормально будут относиться, и такие, как сейчас.

– Кого бы ты из медиафутбола пригласил в «КАМАЗ»?

– В 2Drots мне очень нравится Манна (хавбек 2D – Sports.ru) и Гаучо (форвард 2D – Sports.ru).

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