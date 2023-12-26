«Пригласил бы в команду Манну и Гаучо из 2Drots». Игрок «КАМАЗа» Горелов о медиафутболе
Павел Горелов, кого бы из медиафутбола он пригласил в «КАМАЗ».
– Ты понимаешь, почему Медиалигу хейтят?
– Нет, я этого не понимаю. Для меня это нормально, они играют, получают удовольствие от футбола. 2Drots играли против ЦСКА, «Динамо». Да, там, может, и не основные составы команд были, но самураи играли не хуже.
– Не кажется ли тебе странным, что более взрослое поколение не признает и не понимает медиафутбол?
– Я думаю, что у нас так же будет, когда мы вырастем и будет новое поколение с новыми идеями. Мы тоже так будем относиться к их идеям. Будут люди, которые нормально будут относиться, и такие, как сейчас.
– Кого бы ты из медиафутбола пригласил в «КАМАЗ»?
– В 2Drots мне очень нравится Манна (хавбек 2D – Sports.ru) и Гаучо (форвард 2D – Sports.ru).