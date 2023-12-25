«В медиафутболе нет трамплина. А из ФНЛ можно попасть в РПЛ или уехать за границу». Хавбек «КАМАЗа» Горелов о медиафутболе

Теги премьер-лига Россия Первая лига КАМАЗ Амкал Павел Горелов 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Некит 2Drots Медиафутбол

Павел Горелов считает, что из медиафутбола нельзя добраться до РПЛ.

– Ты говоришь, что в профессиональном футболе больше денег, но мне кажется, что в медиа все-таки больше.

– Больше, чем где? В ПФЛ – да, в некоторых командах ФНЛ – да. Мне кажется, в медиафутболе нет трамплина. Ты сейчас играешь в 2Drots, и это самая топовая команда в медиафутболе. Выше некуда идти. А тут ты можешь через трамплин пойти куда-то выше: попасть в команду РПЛ или поехать куда-то за границу, где большие деньги.

– Ты сам следишь за медиафутболом?

– Да. Что 2Drots, что «Амкал» смотрю с самого детства, когда они еще в FIFA играли. Помню, как-то с другом играли против Жени с Некитом (президенты 2D – Sports.ru).

– Потом не писали им?

– Мы написали, они нам ответили. Написали, что была хорошая игра, молодцы.

– Никогда у тебя не было желания бросить профессиональный футбол и пойти в медиа?

– Нет, такого желания еще не было.

– Ты говоришь «еще». Думаешь, что может появиться?

– Может быть, годам к 30, либо если что-то пойдет не так, тогда можно, – рассказал Горелов.

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2 комментария
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Как это нет, играя в медиалиге- любой бред от условного чела с погонялом Вантуз публикуют на спортсе, могут спросить мнение насчёт сериала "Слово пацана". Это ли не трамплин и признание ?
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