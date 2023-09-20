«Пари НН» интересуется ганским форвардом 2Drots Гаучо. У нападающего результативные действия в каждом матче Кубка

Теги ФОНБЕТ Кубок России возможные трансферы Пари НН 2Drots Winline Медиалига Гаучо возможные трансферы Давид Мелик-Гусейнов Медиафутбол

«Пари НН» рассматривает возможность подписания нападающего 2Drots Гаучо.

«Мы рассматриваем возможность [подписания Гаучо]. Сейчас активно анализируем, присматриваемся к футболисту. Но решения соответствующего пока не принято. Мы просто следим за ним», – рассказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

23-летний ганский форвард в трех матчах Фонбет Кубка России забил два гола, сделал голевую передачу и заработал пенальти. 

«Самураи» стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Кубка.

Он работал в «Пятерочке» и никогда не играл в профи. Сегодня его гол вывел 2Drots в 1/32 Кубка России

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