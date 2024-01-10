Уткин о том, что «Эгриси» не будет на Кубке ФНЛ: «Мы играли не за это. А если лига хочет нас наградить – мы будем рады»

Теги Василий Уткин Кубок ФНЛ Эгриси Амкал деньги Winline Медиалига БроукБойз ЛФК «Титан» Медиафутбол

Василий Уткин высказался об отсутствии «Эгриси» в Кубке ФНЛ.

Ранее сообщалось, что победитель МФЛ-4 [«Титан»] примет участие в Зимнем Кубке РПЛ, а серебряный и бронзовый призеры [«БроукБойз» и «Эгриси»] – в Кубке ФНЛ.

Инсайдер Сергей Ильев заявил, что на Кубок ФНЛ поедут «БроукБойз» и «Амкал». Изначально анонсировалось участие «Динамо», но с клубами РПЛ договориться организаторам не удалось.

«Отвечу просто. Мы играли не за это. А если лига хочет нас наградить – мы будем рады.

Нам ничего не надо. Мои красавцы играют на условиях, о которых мы ударили по рукам в январе. Парни сделали свое дело, о чем я с ними договорился. Если они заработали больше по итогам года, каждый мой игрок лично от меня знает, насколько сильно он нам нужен.

Наша политика – все сделаем для парней. Больше, чем сможем, мы не потянем. Но у каждого моего игрока есть мой номер. Надо будет – парни знают. Слово я всегда держу.

Чего говорить, от нас не уходят. Мы не богаты, но что есть – все получает тима. Я три года сам носил мячи на тренировки. Иногда помогал водитель, но сам носил сумки с мячами. Зато мы снимаем лучшие поля», – рассказал Уткин в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

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5 комментариев
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Ответ Verhovn
А это нам надо? Всем, я уверен, глубоко плевать. Если покрепче не сказать.
Тогда зачем ты пришёл под новость со своим комментрм?
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Думаю, раз решили добавлять команды в кубок, то это нужно регламентировать. Например, попадают финалисты или призеры. Но не так, что одних пустили, а других нет. Это я про основной кубок.
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