«Плевать, кто поедет, кроме «Броуков». Чем интереснее команда в плане контента, тем лучше». Егоров о Кубке ФНЛ

Дмитрий Егоров высказался об участии команда Winline Медиалиги в Кубке ФНЛ.

Ранее появлялась информация, что на Кубок ФНЛ поедет серебряный и бронзовый призеры МФЛ-4 – «БроукБойз» и «Эгриси».

«Все просто, оказывается. Участвовать должны «Броуки» и «Эгриси». У «Эгриси» 4-5 миллионов на перелет и размещение нет. Поэтому второй клуб приглашается не по спортивному принципу, а по желанию организаторов.

Что-то я опять начал переживать, что творится несправедливость, что в случае отказа «Эгриси» должны ехать Fight Nights, а затем уже «Родина Медиа», 2D, «Амкал» или «Народная».

Но сейчас проснулся и вспомнил, что переживать и отстаивать чьи-то интересы, кроме своих, в этом сообществе просто глупо. Это считается проявлением слабости.

Поэтому плевать, кто поедет, кроме нас. Хоть KicksTown. Чем интереснее команда в плане контента, тем лучше», – написал президент «БроукБойз».