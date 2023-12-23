«Плевать, кто поедет, кроме «Броуков». Чем интереснее команда в плане контента, тем лучше». Егоров о Кубке ФНЛ

Теги Первая лига Кубок ФНЛ Эгриси Амкал 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Fight Nights Народная Команда KicksTown Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался об участии команда Winline Медиалиги в Кубке ФНЛ.

Ранее появлялась информация, что на Кубок ФНЛ поедет серебряный и бронзовый призеры МФЛ-4 – «БроукБойз» и «Эгриси».

«Все просто, оказывается. Участвовать должны «Броуки» и «Эгриси». У «Эгриси» 4-5 миллионов на перелет и размещение нет. Поэтому второй клуб приглашается не по спортивному принципу, а по желанию организаторов.

Что-то я опять начал переживать, что творится несправедливость, что в случае отказа «Эгриси» должны ехать Fight Nights, а затем уже «Родина Медиа», 2D, «Амкал» или «Народная».

Но сейчас проснулся и вспомнил, что переживать и отстаивать чьи-то интересы, кроме своих, в этом сообществе просто глупо. Это считается проявлением слабости.

Поэтому плевать, кто поедет, кроме нас. Хоть KicksTown. Чем интереснее команда в плане контента, тем лучше», – написал президент «БроукБойз».

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