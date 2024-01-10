«Видимо, Уткин продал свою путевку, а «Титан» – чемпион, поздравляем». Егоров об участии «Амкала» и «БроукБойз» на Кубке ФНЛ

Теги Василий Уткин Первая лига Александр Мостовой Енисей Вторая лига Б Спартак-2 Кубок ФНЛ Эгриси Амкал Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз ЛФК «Титан» Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался, что «Амкал» и «БроукБойз» поедут на Кубок ФНЛ.

«Телеграм-каналы сильно поторопились! Написали, что «Броуки» сыграют в одной группе с «Енисеем» и «Спартаком-2» на Кубке ФНЛ.

Правильно писать: «Броуки» выиграют группу с «Енисеем» и «Спартаком-2» на Кубке ФНЛ.

Особенно ждем Мостового в Красноярске. И, надеюсь, к этому моменту Абаскаля переведут в «двойку».

Вторая группа не интересна – там спортивного принципа нет. Василий Уткин продал свою путевку, видимо, а «Титан» – чемпион, поздравляем.

Если серьезно, то хочется, чтобы Мостового назналичили тренером «Енисея». Матч будет намного легче подогреть и продать. А сыграть своим клубом против «Спартака», пусть и второго – это вообще невероятный поворот и классная возможность.

Оба клуба – фавориты с запасом. Придется очень постараться, чтобы держать темп и выглядеть максимально достойно. Уверен, пацанам это под силу», – написал президент «БроукБойз».

«Амкал» и «БроукБойз» выступят на Кубке ФНЛ. С клубом РПЛ организаторы не договорились (Сергей Ильев)

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