«Амкал» и «БроукБойз» выступят на Кубке ФНЛ. С клубом РПЛ организаторы не договорились (Сергей Ильев)

«БроукБойз» и «Амкал» примут участие в зимнем Кубке ФНЛ.

Об этом сообщил инсайдер Сергей Ильев.

Возможный состав участников: одна группа – «Родина», «Кызыл-Жар» и «Амкал», вторая группа – «Енисей», «БроукБойз» и «Спартак-2».

Турнир пройдет с 10 по 22 февраля в Турции в городе Белек.

Планировалось, что на Кубке ФНЛ сыграет команда РПЛ, однако организаторы ни с кем не смогли договориться.

Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико заявлял, что клуб отказался от участия в турнире.