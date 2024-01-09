«Амкал» и «БроукБойз» выступят на Кубке ФНЛ. С клубом РПЛ организаторы не договорились (Сергей Ильев)

Теги Первая лига Енисей Вторая лига Б Спартак-2 Кубок ФНЛ Кызыл-Жар Амкал Герман Эль Класико Родина Москва Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

«БроукБойз» и «Амкал» примут участие в зимнем Кубке ФНЛ.

Об этом сообщил инсайдер Сергей Ильев.

Возможный состав участников: одна группа – «Родина», «Кызыл-Жар» и «Амкал», вторая группа – «Енисей», «БроукБойз»  и «Спартак-2».

Турнир пройдет с 10 по 22 февраля в Турции в городе Белек.

Планировалось, что на Кубке ФНЛ сыграет команда РПЛ, однако организаторы ни с кем не смогли договориться.

Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико заявлял, что клуб отказался от участия в турнире.

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2 комментария
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срочно нужен мастер по названиям, двоечник будто писал - л вместо р, слитно два раздельных слова, транслитом вместо исконно российских слов. такое скоро мы запретим, конечно же
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Какой-то странный кубок ФНЛ. Из 6 команд лишь 2 играют в ФНЛ
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