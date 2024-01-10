«ФНЛ будет спать спокойно, зная, что «Броуки», если и попадут в финал, то займут второе место». Зуев о Кубке ФНЛ

Александр Зуев высказался об участии «БроукБойз» и «Амкала» в Кубке ФНЛ.

Ранее сообщалось, что победитель МФЛ-4 [«Титан»] примет участие в Зимнем Кубке РПЛ, а серебряный и бронзовый призеры [«БроукБойз» и «Эгриси»] – в Кубке ФНЛ.

Инсайдер Сергей Ильев заявил, что на Кубок ФНЛ поедут «БроукБойз» и «Амкал». Изначально анонсировалось участие «Динамо», но с клубами РПЛ договориться организаторам не удалось.

«Разговор был про Кубок РПЛ для победителей – его нет. Бывает. Хотя неплохо бы было обговорить с нами этот момент и предложить какую-то замену.

Логику ФНЛ я понимаю. Взяли команду [«Амкал»], которая принесет им просмотры. «Броуков» взяли, потому что обещали, что второе место едет на этот кубок.

Будем объективны: ФНЛ будет спать спокойно, зная, что «Броуки», если и попадут в финал, то займут второе место. И не надо будет оправдываться насчет уровня команд.

Если бы нас позвали, то мы бы рассмотрели. Поездка недешевая, но мы за свой счет и в Рим на ЧМ ездили. Многим может показаться, что я вчера накинул на турнир из-за того, что нас не взяли, но это не так.

Согласитесь, забавно выходит, когда слышишь про участие европейских команд, а по факту приезжает команда из Казахстана [«Кызыл-Жар»]. Примерно год назад смеялись над аналогичной ситуацией с жеребьевкой в Бурдж-Халифа.

Ничего против Казахстана не имею, прекрасная страна, но как же раздувалась ситуация. Много еще интересного говорилось, а в итоге имеем турнир из 6 команд, в котором интерес вызывают только «Амкал», «Енисей» и «Родина». Где, кстати, «Динамо»?» – рассказал президент «Титана» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.