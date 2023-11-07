Кроос запускает медиалигу в Германии. Тони ждет, что в турнире будет «более быстрый, разнообразный, насыщенный событиями футбол»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос интернет Winline Медиалига Кингс Лига Медиафутбол

Тони Кроос создаст медийную футбольную лигу в Германии.

Полузащитник «Реала» запустит проект совместно с блогером и стримером Eligella (639 тысяч подписчиков в YouTube и 1,7 млн подписчиков в Twitch).

Ожидается, что турнир, который получит название The Icon League («Лига Кумиров»), стартует летом 2024 года.

Для привлечения аудитории к новому футбольному формату лига планирует пригласить известных людей из футбольной индустрии, музыки и сферы развлечений.

Сам Кроос рассчитывает, что в его турнире будет «более быстрый, разнообразный, насыщенный событиями футбол с неожиданным сценарием и поворотом событий».

В начале этого года медийную лигу в Испании запустил бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Испанцы все чаще идут к Пике в Кингс Лигу – и забивают на свои профессиональные клубы. Нравится популярность и матчи на «Камп Ноу»

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14 комментариев

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Грозовая Тень
Пора уже медиалигу чемпионов запускать
+28
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liverpoolart
Ответ Грозовая Тень
Пора уже медиалигу чемпионов запускать
Рано или поздно будет
+12
-1
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оле - топ юрген - клоп
Ответ igls54
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А вот и резиденты камеди клаба подоспели
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deadjoker
А там будет свой слон и прочие авторитеты?
+3
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Люблю Марго Робби
Ответ deadjoker
А там будет свой слон и прочие авторитеты?
Слон это которого всё пытались найти кот, ошпаренный, рама и киллла в к/ф бумер?))
+3
0
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Алексей Ненахов
Пусть Сабаскану забирает , устали за два дня от него
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igls54
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Оригинальный Ник
Европейцы берут пример с нас, кто бы мог подумать
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Фан Рубина
Даже в тамошнем примитивном (по меркам сильнейшей лиги мира - РПЛ) футболе пришлось создавать ещё более примитивный футбол.
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Красная стрела
Я не пойму, классический футбол всем наскучил? Или все просто хотят трэш тока🤔
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savik-A.M.
Ответ liverpoolart
Рано или поздно будет
транслировать будут на Ютуб канале букмерской команды ?
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