Тони Кроос создаст медийную футбольную лигу в Германии.

Полузащитник «Реала» запустит проект совместно с блогером и стримером Eligella (639 тысяч подписчиков в и 1,7 млн подписчиков в ).

Ожидается, что турнир, который получит название The Icon League («Лига Кумиров»), стартует летом 2024 года.

Для привлечения аудитории к новому футбольному формату лига планирует пригласить известных людей из футбольной индустрии, музыки и сферы развлечений.

Сам Кроос рассчитывает, что в его турнире будет «более быстрый, разнообразный, насыщенный событиями футбол с неожиданным сценарием и поворотом событий».

В начале этого года медийную лигу в Испании запустил бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Испанцы все чаще идут к Пике в Кингс Лигу – и забивают на свои профессиональные клубы. Нравится популярность и матчи на «Камп Ноу»

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