«Клубы Медиалиги могли бы бороться за топ-2 в Супер Лиге Молдовы». Защитник «Броуков» Плешко сравнил уровень двух лиг

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Защитник «Броуков» Евгений Плешко сравнил уровень Медиалиги и Супер Лиги Молдовы.

«В Медиалиге есть хорошие футболисты, которые играли в ФНЛ, РПЛ и других чемпионатах. Сюда люди приходят каждый по своим обстоятельствам.

В Медиалиге есть топ-5 команд, которые могли бы бороться с «Бельцами», «Петрокубом», «Зимбру» и «Милсами» за второе место и ниже. На чемпионство рассчитывать тяжело, когда в лиге есть такой сильный клуб, как «Шериф», – сказал защитник «БроукБойз».

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4 комментария
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При упоминании Зимбру всегда вспоминается кубок Содружества)
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а могли бы и не бороться
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это скорее говорит об уровне молдавского чемпионата
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Возможно, так оно и есть. Если вынести за скобки Шериф, остальные там - это уровень 2й лиги или ЛФЛ
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