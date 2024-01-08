«Клубы Медиалиги могли бы бороться за топ-2 в Супер Лиге Молдовы». Защитник «Броуков» Плешко сравнил уровень двух лиг

Защитник «Броуков» Евгений Плешко сравнил уровень Медиалиги и Супер Лиги Молдовы.

«В Медиалиге есть хорошие футболисты, которые играли в ФНЛ, РПЛ и других чемпионатах. Сюда люди приходят каждый по своим обстоятельствам.

В Медиалиге есть топ-5 команд, которые могли бы бороться с «Бельцами», «Петрокубом», «Зимбру» и «Милсами» за второе место и ниже. На чемпионство рассчитывать тяжело, когда в лиге есть такой сильный клуб, как «Шериф», – сказал защитник « ».