«Вбросы вроде «Маврин будет сосать» нам не подходят». Между Егоровым и Райзеном есть разногласия по будущему «Броуков»

Дмитрий Егоров рассказал о разногласиях с Райзеном по поводу развития «Броуков».

«У нас с Райзеном возникли непримиримые разногласия по новому сезону. Абсолютно разные планы на развитие клуба и на его позиционирование.

Я считаю, что вбросы из серии, например, «Маврин сосать будет» и прочее (в том числе если это исходит и от меня) – поведение, не подходящее нашему клубу.

И если мы уж моментами кичимся тем, что учились/читали/работали, то и вести себя нужно благородно. И уж если тебя задели, то отвечать надо размеренно, четко, стратегически и красиво.

Философия же Райзена, что нужно быть антагонистом и нагнетать, что есть мочи. Мол, все нормально и круто!» – написал президент клуба.

Артем тоже объяснил свою позицию.

«У нас с Диманом реально есть разногласия, мое главное мнение, что в этом комьюнити если и есть дружба, то она фейковня (между командами).

Ребят, я считаю нужен полный газ, все эти мелкие команды хотят дружить с большими, все они приспешники «Амкала» и 2Drots, мы же имеем в себе силы оставаться обособленными, держать оборону и когда они станут уязвимыми, пойти в атаку!

Посмотрите на то, что делают с командами гранды, они просто разрывают их на куски в обмен на рукопожатия, да они на ### не нужны ваши эти рукопожатия, вы все фейки, а мы с дубинками, с улиц, нас ### сломаешь, мы акулы в этом ###### озере Комо, нас тут не должно было быть, и то, что мы появились, – ваша проблема», – написал второй босс «Броуков».