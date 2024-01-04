Форвард Кожухарь возвращается в «БроукБойз». В 2023-м он играл в Кыргызстане

Нападающий Илья Кожухарь присоединится к «БроукБойз», скорее всего.

О возвращении 23-летнего форварда сообщил президент клуба .

«Еще год назад мы говорили, что ждем его назад. Это может быть еще одно возвращение в клуб, если все пойдет хорошо», – написал Егоров.

Кожухарь уже играл за «Броуков» во втором сезоне Winline Медиалиги и забил четыре гола.

В январе 2023 года он перебрался в команду «Абдыш-Ата» из Кыргызстана.

Также на профессиональном уровне нападающий, являющийся воспитанником «Краснодара», выступал за ростовский СКА, «Шинник» и «Кубань Холдинг».