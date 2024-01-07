«Амкал» решил не подписывать Танкова и Лепского. Нападающие находились на просмотре в клубе

Теги Динамо Санкт-Петербург Максим Лепский 1992 Никита Танков Амкал Герман Эль Класико Виктор Блатов Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

«Амкал» не стал подписывать Никиту Танкова и Максима Лепского.

Об этом сообщил Герман Эль Класико, отвечая на вопросы подписчиков.

– Что по Танкову и Лепскому?

– Ничего. Сейчас обоих нет.

Первый в профессиональном футболе. Ему нужен гарант оклада. У него семья. А мы без просмотра не может гарантировать, что точно возьмем его.

У Лепса есть основная работа. Это нас тоже не устраивает.

– Сколько сейчас на просмотре людей?

– Вместе с Блатовым, 5-6 человек, – рассказал президент «Амкала».

Никита Танков выступает за «Динамо» Санкт-Петербург. Максим Лепский является игроком FC BUS.

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