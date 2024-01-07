«Амкал» решил не подписывать Танкова и Лепского. Нападающие находились на просмотре в клубе
«Амкал» не стал подписывать Никиту Танкова и Максима Лепского.
Об этом сообщил Герман Эль Класико, отвечая на вопросы подписчиков.
– Что по Танкову и Лепскому?
– Ничего. Сейчас обоих нет.
Первый в профессиональном футболе. Ему нужен гарант оклада. У него семья. А мы без просмотра не может гарантировать, что точно возьмем его.
У Лепса есть основная работа. Это нас тоже не устраивает.
– Сколько сейчас на просмотре людей?
– Вместе с Блатовым, 5-6 человек, – рассказал президент «Амкала».
Никита Танков выступает за «Динамо» Санкт-Петербург. Максим Лепский является игроком FC BUS.