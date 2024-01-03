«Витя обещал прибавлять на новогодних праздниках. Сказал: «Ищете нападающего? Тогда я иду к вам». Герман о возможном возвращении Блатова в «Амкал»

Герман Эль Класико рассказал, вернется ли Виктор Блатов в «Амкал».

«Будет ли Блатов тренироваться? Не знаю. Но, скорее всего, да. Я думаю, что он в январе точно посетит тренировку «Амкала».

А там уже посмотрим: что скажет Сослан Маратович, что скажет команда, что скажет сам Витя. Я знаю, что Витя на новогодних обещал сильно прибавлять.

Он сказал: «Вы ищете нападающего? Тогда я иду к вам!» – сказал президент «Амкала».

Блатов выступал за команду Германа с 2019 по 2022 год. В сентябре 2022 он уехал из России, после чего начал выступать за SD Family.

После возвращения в Россию Блатов присоединился к «Родине Медиа» перед стартом МФЛ-3. В ее составе он провел третий и четвертый сезон Winline Медиалиги, а также BetBoom МКС-2023.

Недавно он покинул команду Текилы и Тарасова.