«Амкал» ждали в Англии, но выезд сорвался. Сейчас на связи с Латинской Америкой и ребятами из Бразилии». Герман Эль Класико о матчах с иностранными клубами

Герман Эль Класико рассказал о целях «Амкала» на ближайшие два года.

– Есть ли цель или мечта, например, сыграть на всех континентах?

– Очень хочется не только сыграть на всех континентах, но и в большинстве стран, где хорошо и сильно развит футбол. Путешествие – одна из самых главных мотиваций и целей «Амкала», хочется верить, что когда-нибудь у нас получится. Мы понимаем – как сделать, с кем, из каких стран, от каких команд есть интерес.

Нас ждали в Англии, если бы ситуация чуть по-другому обстояла, но выезд сорвался. Общаемся с командами, которые играют в медийных лигах за рубежом – есть испанская медиалига, сейчас в Латинской Америке будет подобная история происходить, с ними тоже налаживаем связь, общаемся. Есть ребята из Бразилии, блогеры, с которыми мы тоже на связи. Есть выходы, есть интересные предложения. Большая цель – в ближайшие два года посетить как можно больше новых стран,– рассказал президент « ».