«Амкал» создал вторую команду – ФК «Банка». В состав вошли Форзяр, Федос и Блатов. Тренер – Маврин

«Амкал» объявил о создании ФК «Банка».

Это второй состав команды, в который вошли игроки не проходящие в основу.

Руководитель проекта стендап комик и защитник «Амкала» . Также в составе , , , , , , Федос, , , и Стас Сычев.

Главным тренером команды стал .

ФК «Банка» предстоит сыграть 10 матчей. За каждую победу команда будет получать призы:

Победа в первом матче дает возможность сделать свою форму и провести пару трансферов. 2 победы – отплаченный корпоратив, 3 победы – матч со зрителями, 4 победы – матч на выезде.

После 5 побед ФК «Банка» продлевается до 12 матчей. Либо получит большой корпоратив и двойные премиальные.

За 6 побед команда получит самостоятельный выбор соперника на следующий матч.

За 7 побед команда получит 300 тысяч рублей на всех, за 8 побед 500 тысяч, за 9 – миллион.

Если ФК «Банка» выиграет 10 матчей из 10, то получит возможность отделиться от « » и заявиться в .