«Амкал» создал вторую команду – ФК «Банка». В состав вошли Форзяр, Федос и Блатов. Тренер – Маврин
«Амкал» объявил о создании ФК «Банка».
Это второй состав команды, в который вошли игроки не проходящие в основу.
Руководитель проекта стендап комик и защитник «Амкала» Фил Воронин. Также в составе Сибскана, Виктор Блатов, Олег Дражжук, Бизекс, Феликс, Фанки, Федос, Млечный, Чужой, Форзяр и Стас Сычев.
Главным тренером команды стал Василий Маврин.
ФК «Банка» предстоит сыграть 10 матчей. За каждую победу команда будет получать призы:
Победа в первом матче дает возможность сделать свою форму и провести пару трансферов. 2 победы – отплаченный корпоратив, 3 победы – матч со зрителями, 4 победы – матч на выезде.
После 5 побед ФК «Банка» продлевается до 12 матчей. Либо получит большой корпоратив и двойные премиальные.
За 6 побед команда получит самостоятельный выбор соперника на следующий матч.
За 7 побед команда получит 300 тысяч рублей на всех, за 8 побед 500 тысяч, за 9 – миллион.
Если ФК «Банка» выиграет 10 матчей из 10, то получит возможность отделиться от «Амкала» и заявиться в Winline Медиалигу.