Александр Медведев: «Идея хоккейной Медиалиги – неплохая, но инициатива должна идти снизу вверх. В Петербурге сможем собрать команду, деньги можно найти»

Александр Медведев считает неплохой идею создания хоккейной Медиалиги.

– В хоккее пока нет такой Медиалиги, как в футболе. С чем это связано?

– Все-таки хоккей – технически более сложный вид спорта и в футболе инфраструктуры у нас больше, чем для хоккея. Хотя любительский хоккей тоже развивается. Есть Ночная хоккейная лига, на льду играют многие футболисты, фигуристы, известные артисты.

Сама идея хоккейной Медиалиги тоже неплохая, можно достаточно людей найти для создания турнира. Но здесь инициатива должна идти снизу вверх. Если, как в футболе, найдутся свои энтузиасты…

Но, опять же, надо предусмотреть заранее, чтобы медийным хоккеистам было место в командах. Знаю, что разговоры такие уже ведутся, на 8-10 команд инфраструктуру найти можно и достойное освещение проекта тоже.

Ждем конкретного предложения, а в Санкт-Петербурге собрать медиа-команду по хоккею точно сможем. Помимо предпосылок нужно чтобы среди организаторов были люди, способные притягивать других людей, а то, что деньги можно найти, я уверен. В том числе, на примере футбольного клуба «Чисто Питер», который после двух сезонов привлек серьезного спонсора, не связанного с группой «Газпрома», – сказал глава совета директоров СКА.