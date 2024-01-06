Карат продлил контракт с «Амкалом» до 1 марта

Карат подписал новый контракт с «Амкалом».

Новое соглашение рассчитано до 1 марта. Об этом сообщают соцсети клуба.

«Будут смотреть еще в Казахстане. Надо доказывать, если проявлю себя там – подпишем еще дольше.

В декабре с Сосланом Маратовичем [Гатаговым] обсуждали мое будущее. В игровом плане ко мне вопросов не было. Были больше вопросы в моей голове. Мое моральное самочувствие.

Мы поговорили, выяснили некоторые причины из-за которых у меня были проблемы. Решили, что проработаем это все и я вернусь в свое лучшее моральное состояние.

Был разговор по поводу аренды, но мне это не особо понравилось», – рассказал форвард « ».