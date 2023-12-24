«Ваня Зириков предложил: «Хотел бы в «Броуки?» Но Диме и Райзену, думаю, это не очень интересно». Маменко о «Броуках»

Александр Маменко рассказал, смог бы он перейти в «Броуки».

– Если Зириков уйдет в «Тандем» и тебя позовут в «Броуки», пошел бы?

– Казалось, что месяца 2 назад это была бы фантастическая ситуация, что Зириков может уйти. Но когда мы снимали у Жеки челлендж со всеми вратарями, то там был и даже предложил мне: «Хотел бы в « ?»

К «Броукам» я, наверное, хуже всех отношусь, потому что у них слава такая. И я сначала сказал, что это сомнительно. Но с другой стороны, прикольно. Я думаю, это было бы всем выгодно и прикольно. Но Диме и Райзену, думаю, это не очень интересно.

С « » я пока только тренируюсь. Мне пока не говорили никакую информацию. У меня было 3 тренировки за 3 недели. Вроде хорошо себя оцениваю, – рассказал экс-голкипер « » и « ».