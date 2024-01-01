Егоров назвал условия Коржа в «Титане»: «Зарплата – 120 тысяч рублей, жилье – 60. Премии за игры, победы и дополнительные бонусы»
Дмитрий Егоров рассказал, какие условия предложили Константину Коржу в «Титане».
«Ну, раз Александр Зуев говорит про Райзена как про балабола в контексте предложения, увеличенного в 2 раза, то Корж назвал нам следующие условия в «Титане»:
Зарплата – 120 тысяч рублей
Жилье – 60
Премии за игры, победы, доп. бонусы.
Мы предлагали 120 тысяч и готовы были повысить до 130, без квартир и бонусов.
Подозреваю, что, может, предложение и меньше, чем в 2 раза», – написал президент «Броуков».
Напомним, Константин Корж покинул «Броуков» и перешел в «Титан».