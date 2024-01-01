Егоров назвал условия Коржа в «Титане»: «Зарплата – 120 тысяч рублей, жилье – 60. Премии за игры, победы и дополнительные бонусы»

Теги Дмитрий Егоров Константин Корж Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

Дмитрий Егоров рассказал, какие условия предложили Константину Коржу в «Титане».

«Ну, раз Александр Зуев говорит про Райзена как про балабола в контексте предложения, увеличенного в 2 раза, то Корж назвал нам следующие условия в «Титане»:

Зарплата – 120 тысяч рублей
Жилье – 60
Премии за игры, победы, доп. бонусы.

Мы предлагали 120 тысяч и готовы были повысить до 130, без квартир и бонусов.

Подозреваю, что, может, предложение и меньше, чем в 2 раза», – написал президент «Броуков».

Напомним, Константин Корж покинул «Броуков» и перешел в «Титан».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий