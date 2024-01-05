«Слава Богу, стулом еще никого не отоварил!» Кузнецов о Крапе

Дмитрий Кузнецов заявил, что игроки 2Drots не болеют звездной болезнью.

– Учитывая, какое число подписчиков у ваших игроков, со звездняком часто приходилось сталкиваться?

– Нет звездняка! Говорят: у 2Drots – короны. Никаких корон нет! Мы делаем свое дело, стараемся выигрывать все матчи, работаем сейчас как профессиональная команда, у нас великолепная атмосфера в коллективе. А звездняк тут же гасится. Мной и Альбертом Осколковым [ассистент ].

– Пример, как это происходило?

– штрафовали и не допускали к тренировкам. Чуть ли не до отчисления. Другие себе этого не позволяли. Они – с футбольным прошлым, ребята адекватные. Которые, наоборот, если кто-то немножко заблудился, поставят его на место. Благодарен за это нашим ветеранам.

– Крапа называют медиафутбольным Кокориным. Талант большой, но проблема на проблеме, и в результате вы арендовали его в «Народную Команду».

– Слава Богу, стулом еще никого не отоварил! С ним очень тяжело работать, если честно. Человек живет воспоминаниями, когда букмекеры платили ему сумасшедшие деньги и он маленьким мальчиком был самым популярным медийным футболистом.

И, наверное, остается сейчас. Дети его очень любят, все время спрашивают меня: «А он будет играть? А вы его вернете в команду?» Отвечаю: «Если он пересмотрит свое отношение к футболу, к жизни, к дисциплине, то из него может что-то получиться».

Так вот, он живет теми воспоминаниями, хотя все уже поменялось. Надеюсь, что возьмется за голову, повзрослеет. 20 лет уже. Пора. Хотя он не отказывается от желания играть в РПЛ. Но для этого надо чем-то жертвовать, – рассказал главный тренер 2Drots.