«Не могу его назвать лучшим другом. Даже просто другом». Нтумба о Крапе

Теги 2Drots Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига Даниил Крапивников Медиафутбол

Артем Нтумба рассказал, что больше не дружит с Крапом.

«Я могу про Крапиву сказать, что Крап – топовый человек. Но это неправда. Были ситуации, когда он подставлял меня, не с лучше стороны меня освещал. Мне кажется, он видел во мне конкурента.

Были ситуации, когда я не понимал, зачем он это делает. С каждым разом все меньше с ним общался. В голове откладываются моменты, не хочется, чтобы это повторялось.

Мы просто играем вместе, общаемся, но не могу его назвать лучшим другом. Даже просто другом. Мне кажется, мы общаемся только потому что раньше была крепкая дружба. Сейчас он выбрал другой круг общения», – рассказал форвард 2Drots.

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