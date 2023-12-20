«Женек и Некит – это легенды, которые руководят процессом». Крап о боссах 2Drots и «Амкала»

Крап сравнил боссов 2Drots и «Амкала».

– Кто внес больше пользы в развитие медиафутбол? Герман или Жека?

– Жека. Медиафутбол строился на 2Drots. Все просмотры на 2Drots, все лучшие на 2Drots. Жека – создатель и Коля [Осипов] создатель. И Крап создатель, получается.

Гера сделал первый матч против 2Drots. Я его уважаю, классный мужик, угарный, веселый, добрый чувак. Мы с ним хорошо общаемся. Но если объективно судить, то Женек и Некит сильнее просто – по факту. Я не хочу этого говорить, но это честно. Я говорю всегда честно. Женек и Некит – это легенды, которые руководят процессом. Как они скажут, так и будет, – заявил хавбек 2Drots.