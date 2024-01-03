Егоров о Крапе: «Не согласен, что ему надо уходить из 2Drots. В другом клубе он сопьется или сделает что-то более серьезное»
Дмитрий Егоров считает, что Крапу нужно оставаться в 2Drots.
«Крапу нужно покинуть 2Drots? Не согласен. Мне кажется, что 2Drots – это единственное, что его еще держит в какой-то форме.
Потому что у него есть мечта закрепиться в этой команде. Эта мечта его каким-то образом дисциплинирует.
Если не будет 2Drots, в другом клубе он сопьется или сделает что-то более серьезное еще раньше и жестче», – сказал президент «БроукБойз».