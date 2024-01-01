Райзен о трансфере Коржа в «Титан»: «Ему дали в 2 раза больше от нашего предложения. На его месте было бы глупо не согласиться»

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Президент «Броуков» Райзен высказался о трансфере Константина Коржа в «Титан».

«По Коржу все предельно просто. Ему дали х2 от нашего предложения, и не соглашаться на его месте было бы предельно глупо.

С Саней мы договорились на компенсацию за игрока. Нам вернут зарплату, которую мы ему платили в межсезонье», – заявил президент «Броуков».

Александр Зуев сразу же опроверг данную информацию:

«За какой х2 ушел Корж? Хватит уже. Смешно. Прекращайте слушать балабольство обиженных людей».

Напомним, Константин Корж покинул «Броуков» и перешел в «Титан».

 

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