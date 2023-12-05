«Перебивать предложение «Титана» не будем. 99,9%, что он не останется в команде». Егоров о будущем Коржа в «БроукБойз»

Теги Дмитрий Егоров Константин Корж Winline Медиалига БроукБойз возможные трансферы ЛФК «Титан» Медиафутбол

Дмитрий Егоров рассказал о том, останется ли Константин Корж в «БроукБойз».

«Со всеми достигнута договоренность, но остается Константин Корж. Он сейчас болеет, но у него есть хорошее предложение от «Титана».

Перебивать это предложение мы не будем. Мы прекрасно понимаем, что Корж достаточно далеко живет. Он уже взрослый парень. Если у него сейчас есть очень хорошее предложение, то все, что мы можем для него сделать, это позволить ему уйти.

Если бы он хотел остаться, он бы давно уже дал согласие. К Костяну мы хорошо относимся, но на 99,9% Коржа в «Броуках» не будет», – сказал президент «БроукБойз».

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