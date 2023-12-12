Райзен: «Титан» без Маврина – команда, которую можно не взять в сезон»

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Райзен считает, что «Титан» без Василия Маврина не заслуживает приглашения в МФЛ.

«Скажу очень странную вещь, но «Титан» без Василия Маврина – команда, которая претендует на то, чтобы ее не позвали в турнир. У них нет игроков, которые имеют какой-то вес.

Шама как тренер – да, но кто из игроков? Скоропуп ушел, Вася ушел, Кутуз ушел до этого. Мы при обсуждении этой темы слово «Титан» произнесли в три раза меньше, чем имя Вася. Если такое происходит, это говорит о том, что это закатка.

Если убрать оттуда Маврина, эту команду можно не взять в турнир. И ладно нет медийных игроков, если бы у тебя хотя бы были суетологи, которые могли бы наладить что-то жесткое. Их нет. Может, Отара возьмут. Сане [Зуеву] надо конкретно решить этот вопрос», – сказал президент «БроукБойз».

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