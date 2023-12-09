«Титан» дает Коржу 200 тысяч в месяц. «Броуки» не готовы повторить предложение и смирились с уходом игрока

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Боссы «БроукБойз» рассказали, какую зарплату предложил Коржу «Титан».

Сегодня «Броуки» раскрыли зарплаты футболистов и персонала команды.

Дмитрий Егоров: «Костя никогда больше 87 тысяч в футболе не зарабатывал. В «Броуки» он пришел на 60, было 80, сейчас – 130. Но Коржу поступило серьезное, большое предложение [от «Титана»]. Простая зарплата чуть поменьше, чем у нас, но еще деньги на жилье и бонусы с премиальными».

Райзен: «Около 200 тысяч, в общем». 

Дмитрий Егоров: «Да. Конечно, Константину от такого отказываться нет смысла, потому что вряд ли он еще где-то и когда-то такие деньги получит. Сам Корж пока не дает ответ, но мы все понимаем. Если бы он хотел остаться, то уже бы сделал это. Если предлагать Косте другие условия, это сразу подобьет весь зарплатный бюджет команды».

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