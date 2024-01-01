«Всем желаю успехов! Особенно Константину Геничу, чтобы он наконец-то выиграл свою бутылку вина». Звездин поздравил с 2024-м годом

Теги болельщики Константин Генич Матч ТВ Winline Медиалига БроукБойз ЛФК «Титан» Игорь Звездин Медиафутбол

Главный тренер «БроукБойз» Игорь Звездин поздравил с наступившим Новым годом.

«Амкал» здесь? 2Drots здесь? Все спортсмены на месте. Ну и, конечно же, болельщики «БроукБойз».

2023-й получился фантастическим на события. Думаю, 2024-й год тоже не подведет.

Всем желаю успехов! Особенно Константину Геничу, чтобы он наконец-то выиграл свою бутылку вина», – сказал главный тренер «Броуков».

Напомним, Константин Генич поспорил на бутылку вина, что «Броуки» станут чемпионами четвертого сезона Winline Медиалиги.

«Броуки» уступили в финале «Титану» (1:1, 3:4 Б).

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