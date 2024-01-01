«Всем желаю успехов! Особенно Константину Геничу, чтобы он наконец-то выиграл свою бутылку вина». Звездин поздравил с 2024-м годом

Главный тренер «БроукБойз» Игорь Звездин поздравил с наступившим Новым годом.

« » здесь? 2Drots здесь? Все спортсмены на месте. Ну и, конечно же, болельщики « ».

2023-й получился фантастическим на события. Думаю, 2024-й год тоже не подведет.

Всем желаю успехов! Особенно Константину Геничу, чтобы он наконец-то выиграл свою бутылку вина», – сказал главный тренер «Броуков».

Напомним, Константин Генич поспорил на бутылку вина, что «Броуки» станут чемпионами четвертого сезона .

«Броуки» уступили в финале « » (1:1, 3:4 Б).