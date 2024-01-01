«Всем желаю успехов! Особенно Константину Геничу, чтобы он наконец-то выиграл свою бутылку вина». Звездин поздравил с 2024-м годом
Главный тренер «БроукБойз» Игорь Звездин поздравил с наступившим Новым годом.
«Амкал» здесь? 2Drots здесь? Все спортсмены на месте. Ну и, конечно же, болельщики «БроукБойз».
2023-й получился фантастическим на события. Думаю, 2024-й год тоже не подведет.
Всем желаю успехов! Особенно Константину Геничу, чтобы он наконец-то выиграл свою бутылку вина», – сказал главный тренер «Броуков».
Напомним, Константин Генич поспорил на бутылку вина, что «Броуки» станут чемпионами четвертого сезона Winline Медиалиги.