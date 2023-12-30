«Нихрена себе, за Неймара 220 млн евро. Суммы привлекают людей». Райзен о зарплатах футболистов

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия трансферы Неймар Илья Мазуров деньги Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Илья Давыдов Раджаб Абукассим Игорь Звездин Медиафутбол

Райзн рассказал, зачем «Броуки» раскрыли зарплаты игроков.

«Это не прям зарплаты, это то, сколько коинов получают игроки. Для чего это было? Чтобы все было видно, прозрачно, честно.

Мне всегда были интересны такие цифры. Когда я приходил в FIFA коммьюнити, мне было интересно, сколько зарабатывают фиферы. Потом мне было интересно, сколько зарабатывают команды. У нас есть возможность показать все как оно есть.

Глобальная цель этого ролика была в том, чтобы у людей, которые смотрят это в коммьюнити, появилось понимание на каких примерно цифрах оно двигается. Понимание, сколько денег нужно в месяц, чтобы содержать команду. Это же тоже людям интересно.

Разве не интересна трансферная история, когда крупные игроки в Премьер-лиге или АПЛ переходят? Нихрена себе, за Неймара 220 млн евро. Суммы людей привлекают, потому что деньги играют большую роль в нашей жизни. И это история, которая помогла людям лучше понять структуру медиафутбола», – рассказал президент «Броуков».

Ранее «Броуки» раскрыли зарплаты игроков команды и тренерского штаба. Давыдов, Мазур и Бельга – самые высокооплачиваемые игроки. Они получают 150 тысяч рублей. Главный тренер «БроукБойз» Игорь Звездин – 220 тысяч.

 

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1 комментарий
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Да какая у вас структура? Буки деньги дают- есть понты и медиа, буки перестанут деньги давать и не будет никакой структуры и никакой лиги.
Продвигаете лудоманию среди юных умов, создавая армию зависимых людей.
Вот и вся ваша экономика, и к Неймару с футболом никакого отношения вы не имеете, а к миллионам долларов тем более. За пять миллионов рублей глотки грызете друг другу.
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