«Я никогда не видел такого умиротворения перед «Амкалом». Игры показывают, что легко нас обыграть вряд ли возможно». Звездин о нынешнем уровне «Броуков»

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Игорь Звездин высказался о нынешнем уровне «Броуков».

«Спорт – это не когда ты все время выигрываешь, а когда все время двигаешься. Что-то сделал не так – скорректировал. И пытаешься заново.

Нет команд в мире, которые выигрывают каждый год. Даже лучшие проигрывают. Но спортсмен — это тот человек, который переживает поражение и снова стремится к победе.

У нас сейчас лучший настрой. Я никогда не видел такого умиротворения перед «Амкалом». Раньше это была трясучка.

Многие футболисты уже очень уверены в себе. Они знают, что делать. Игры показывают, что легко нас обыграть вряд ли возможно.

«Амкал» прошлого сезона и при Гатагове пока рано сравнивать. У них еще официальных игр не было. Это их первый турнир. У них будут изменения месяц за месяцем. Нужно подождать 5-7 игр и уже потом о чем-то говорить.

Много футболистов осталось прежних. Может, поменялись требования, концепция. Нужно подождать немного для оценки. Дать им поиграть в футбол», – рассказал главный тренер «Броуков» в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

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