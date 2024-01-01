Гриня поздравил с наступившим Новым годом: «Самое главное, будьте порядочными людьми по жизни и всегда отвечайте за свои слова»

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Защитник «Броуков» Григорий Коробов поздравил всех с наступившим 2024-м годом.

«Поздравляю вас, мои ненаглядные, мои дорогие, с наступившим 2024-м годом!

Хотелось бы пожелать, чтобы в новом году у вас обязательно было море улыбок, море позитива. Потому что в нашей жизни и так полным-полно дерьма и говна.

Я хочу, чтобы вы стали намного добрее. Везде. За стадионом, на стадионе, за полем, на поле, в комментариях, в интернете, где угодно. Просто будьте добрее.

Цените все то, что у вас есть в жизни. Цените каждого человека, который находится рядом с вами, который проходит рядом с вами эту дорогу.

Любите своих матерей, отцов, братьев, сестер.

Самое главное, будьте порядочными людьми по жизни и всегда отвечайте за свои слова. Все остальное обязательно приложится.

Дай Бог вам в новом году ярких красок, положительных моментов и море позитива.

С наступившим 2024-м годом. Обнимаю вас и очень сильно ценю!» – сказал защитник «Броуков».

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