Константин Генич: «Поспорил, что в этом сезоне МФЛ выиграют «БроукБойз». «Амкал» мне не понравился, 2Drots не беру»

Константин Генич назвал фаворита четвертого сезона Winline Медиалиги.

«Я поспорил на бутылку вина с журналистом, что в этом сезоне выиграют «БроукБойз». Из того, что я видел, «Броуки» произвели на меня очень солидное впечатление. Команда хорошо склеена, хороша управляемы, у них хорошая скамейка. Они понимаю, в какой футбол играют, хорошо это используют. Мне «Броуки» очень понравились.

« » мне вообще не понравился, несмотря на 0:6: три со стандарта. Да, команда хорошо готова физически, бегут, не останавливаются, но с точки зрения футбола – ничего сверхъестественного, не удивили.

2Drots я не беру. Они играют на своем высоком уровне. « » и « » – удивили.

ФК «10» и « » – нет. Я вижу стремление сделать максимально сильную команду, но пока ощущение, что в желании сделать суперклуб – «Десятка» не преуспевает. Для меня загадка, как Кирей может не играть, Голыш.

Говорят, если там опоздал на тренировку, то не попадаешь в состав. Шакир говорил, что ушел из профессионального футбола, чтобы окунуться в медиа, но вернулся обратно в профи.

Может быть, для того, чтобы выиграть Медиалигу – «Десятке» это надо. Не знаю, что у них внутри, но то, что я видел... Мне даже «Титан» с Шамой больше понравился», – сказал главный тренер «Матч ТВ».