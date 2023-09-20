Константин Генич: «Поспорил, что в этом сезоне МФЛ выиграют «БроукБойз». «Амкал» мне не понравился, 2Drots не беру»

Теги Павел Голышев Константин Генич Шамиль Курбанов Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа ФК 10 Азамат Мусагалиев ЛФК «Титан» МФК Сахалинец Вячеслав Шакир Медиафутбол

Константин Генич назвал фаворита четвертого сезона Winline Медиалиги.

«Я поспорил на бутылку вина с журналистом, что в этом сезоне выиграют «БроукБойз». Из того, что я видел, «Броуки» произвели на меня очень солидное впечатление. Команда хорошо склеена, хороша управляемы, у них хорошая скамейка. Они понимаю, в какой футбол играют, хорошо это используют. Мне «Броуки» очень понравились.

«Амкал» мне вообще не понравился, несмотря на 0:6: три со стандарта. Да, команда хорошо готова физически, бегут, не останавливаются, но с точки зрения футбола – ничего сверхъестественного, не удивили.

2Drots я не беру. Они играют на своем высоком уровне. «Броуки» и «Родина Медиа» – удивили.

ФК «10» и «Сахалинец» – нет. Я вижу стремление Азамата сделать максимально сильную команду, но пока ощущение, что в желании сделать суперклуб – «Десятка» не преуспевает. Для меня загадка, как Кирей может не играть, Голыш.

Говорят, если там опоздал на тренировку, то не попадаешь в состав. Шакир говорил, что ушел из профессионального футбола, чтобы окунуться в медиа, но вернулся обратно в профи.

Может быть, для того, чтобы выиграть Медиалигу – «Десятке» это надо. Не знаю, что у них внутри, но то, что я видел... Мне даже «Титан» с Шамой больше понравился»,  – сказал главный тренер «Матч ТВ».

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