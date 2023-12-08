«Енисей» предложил Кузнецову зарплату 500 тысяч рублей в месяц и контракт на 1,5 года (Иван Карпов)

Теги Первая лига Енисей Дмитрий Кузнецов 2Drots возможные трансферы Медиафутбол

«Енисей» сделал предложение главному тренеру 2Drots Дмитрию Кузнецову.

Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

Задача для Кузнецова – заложить фундамент для вывода команды в РПЛ под 400-летний юбилей города в 2028-м. Если все будет складываться хорошо, то соглашение летом в 2025-м продлят.

Президенты 2Drots уговаривают тренера остаться и готовы ему повысить зарплату. Сейчас он получает 180 тысяч рублей в месяц.

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2 комментария
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Полтора года в Енисее это что-то на уровне фантастики

Юрий Газзаев (2019—2020)
Александр Тарханов (2020)
Александр Алфёров (2020—2021)
Виктор Тренёв (2021)
Вадим Гаранин (2021—2022)
Александр Алфёров (2022)
Артём Горлов (2022)
Алексей Ивахов (2023)
Эдуард Штейнбрехер (2023)
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