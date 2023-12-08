«Енисей» предложил Кузнецову зарплату 500 тысяч рублей в месяц и контракт на 1,5 года (Иван Карпов)
«Енисей» сделал предложение главному тренеру 2Drots Дмитрию Кузнецову.
Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.
Задача для Кузнецова – заложить фундамент для вывода команды в РПЛ под 400-летний юбилей города в 2028-м. Если все будет складываться хорошо, то соглашение летом в 2025-м продлят.
Президенты 2Drots уговаривают тренера остаться и готовы ему повысить зарплату. Сейчас он получает 180 тысяч рублей в месяц.
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