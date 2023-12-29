«Зарплата – 200 тысяч. В первый год было 50 тысяч, 15 из них платил Осколкову». Кузнецов о доходах в 2Drots

Теги Первая лига Енисей Дмитрий Кузнецов Спорт-Экспресс деньги 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов рассказал, сколько зарабатывает в 2Drots.

– Насколько верны, по крайней мере, цифры, что в 2Drots ваша нынешняя зарплата – 180 тысяч рублей, а на новый сезон там же предлагают 250?

– Почти правильно – моя зарплата была 200 тысяч. А в первый год – 50 тысяч.

– Сколько?!

– Пятьдесят. Из которых 15 платил Николаичу, Альберту Осколкову, чтобы он мне помогал. Представляете (Смеется)?!

– Как вы могли за такие деньги работать?

– Это было начало, и я должен был показать, что умею работать. По мере завоевания титулов зарплата поднималась. Теперь вот двести.

– Если останетесь – со следующего сезона больше дадут?

– Если честно, вопрос идет только о «Енисее» – уйду я или нет. Естественно, мои ребята (руководители 2Drots) хотят, чтобы я остался. Да, мы разговаривали, предложения были. Но я сказал: «Давайте разберусь в своих домашних делах, и мы потом все объявим». Спасибо им, что они не давят, не настаивают. Повторяю – у нас просто великолепные отношения, – сказал главный тренер 2D.

Накануне появилась информация, что Кузнецов принял решение остаться в 2Drots. «Енисей» предлагал тренеру зарплату 500 тысяч рублей в месяц.

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4 комментария
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Врать не нужно,не верю)))
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я меньше зарабатываю(
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Кузнецов не мог сказать столько слов без мата.
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Кузнецов мерзкий тип, постоянно ноет и плачет
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