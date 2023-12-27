Кузнецов: «Я хочу заниматься профессиональным футболом, но не могу опуститься до того, чтобы уехать и бросить батю»

Дмитрий Кузнецов назвал причину, почему еще не принял решение по своему будущему.

«У меня есть личные проблемы. Отец болеет, а семья для меня идет, конечно, на первом месте. Это долг чести. Я не могу опуститься до того, чтобы уехать и бросить батю. Папа со мной возился, в детстве меня на футбол водил, все время со мной был. Не могу уехать и сдать его в дом престарелых или еще куда-то. Это с моей стороны будет подло. Об этом не может быть и речи.

Естественно, я хочу заниматься профессиональным футболом. Он меня тянет. Я всю жизнь работал и лицензию получал для чего? Естественно, мне есть что дать и командам, чтобы они хорошо играли, и футболистам, чтобы они росли и выступали в более престижных клубах. Не бывает тренеров, которые хотят просто так работать, сидеть, развалив ноги, и получать деньги. Я хочу выигрывать и прогрессировать, бороться за трофеи. Это же интересно!

Но ситуация с отцом останавливает. Надо ее урегулировать, чтобы всем было хорошо. Думаю, перевозить батю в Красноярск нет смысла – хотя там говорят, что все будет нормально. Но он и здесь-то, в Москве, переезжал из Марьино на Пятницкое шоссе – и столько недовольства было! А теперь представьте, что начнется сейчас. Я ему дней десять назад сказал, что могу в «Енисей» уехать – так у него чуть инсульт не случился! Он говорил: «Как же я здесь один буду?» Он реально испугался.

Все будет решаться в среду. Должен быть финальный разговор. Спасибо «Енисею» за терпение, за сделанное мне предложение. За то, что дают мне варианты в связи со всеми моими обстоятельствами. Я еще не определился. Мне надо все тщательно взвесить. Из-за этого у меня все идет наперекосяк», – рассказал главный тренер 2Drots.

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