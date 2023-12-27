Кузнецов: «Я хочу заниматься профессиональным футболом, но не могу опуститься до того, чтобы уехать и бросить батю»

Теги Первая лига Енисей Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов назвал причину, почему еще не принял решение по своему будущему.

«У меня есть личные проблемы. Отец болеет, а семья для меня идет, конечно, на первом месте. Это долг чести. Я не могу опуститься до того, чтобы уехать и бросить батю. Папа со мной возился, в детстве меня на футбол водил, все время со мной был. Не могу уехать и сдать его в дом престарелых или еще куда-то. Это с моей стороны будет подло. Об этом не может быть и речи.

Естественно, я хочу заниматься профессиональным футболом. Он меня тянет. Я всю жизнь работал и лицензию получал для чего? Естественно, мне есть что дать и командам, чтобы они хорошо играли, и футболистам, чтобы они росли и выступали в более престижных клубах. Не бывает тренеров, которые хотят просто так работать, сидеть, развалив ноги, и получать деньги. Я хочу выигрывать и прогрессировать, бороться за трофеи. Это же интересно!

Но ситуация с отцом останавливает. Надо ее урегулировать, чтобы всем было хорошо. Думаю, перевозить батю в Красноярск нет смысла – хотя там говорят, что все будет нормально. Но он и здесь-то, в Москве, переезжал из Марьино на Пятницкое шоссе – и столько недовольства было! А теперь представьте, что начнется сейчас. Я ему дней десять назад сказал, что могу в «Енисей» уехать – так у него чуть инсульт не случился! Он говорил: «Как же я здесь один буду?» Он реально испугался.

Все будет решаться в среду. Должен быть финальный разговор. Спасибо «Енисею» за терпение, за сделанное мне предложение. За то, что дают мне варианты в связи со всеми моими обстоятельствами. Я еще не определился. Мне надо все тщательно взвесить. Из-за этого у меня все идет наперекосяк», – рассказал главный тренер 2Drots.

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6 комментариев
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Ответ Nick Bakhtin
Незнакомая фамилия и имя. Открыл теги, чтобы посмотреть кто это такой. Оказалось, это из медиафутбола. Новость не стал читать, так это к профессиональному футболу не имеет отношения - так, светская хроника, которой полно в около-рэп паблика и в Телеге. Реально очень нужна опция «скрыть медиафутбол»!
Ну если ты не в курсе, кто такой Дмитрий Кузнецов - это только твои проблемы. Попроси, чтобы тебе сделали раздел - 15 минус, например. Туда будешь заходить за новостями о Федерации Смолове
+8
-2
+6
Ответ Nick Bakhtin
Незнакомая фамилия и имя. Открыл теги, чтобы посмотреть кто это такой. Оказалось, это из медиафутбола. Новость не стал читать, так это к профессиональному футболу не имеет отношения - так, светская хроника, которой полно в около-рэп паблика и в Телеге. Реально очень нужна опция «скрыть медиафутбол»!
Конечно, не имеет, человек всего- лишь был капитаном последнего чемпиона и обладателя кубка СССР
+4
-1
+3
Ответ Креативный плеймейкер
Конечно, не имеет, человек всего- лишь был капитаном последнего чемпиона и обладателя кубка СССР
Мой любимый игрок в том ЦСКА.
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Ответ counsel
Мой любимый игрок в том ЦСКА.
Много было крутых. Почти каждый личность. Хлопнуть потом мотивированную Барсу 3-2 на их поле не личности не могли. Но нынешнее поколение об этом не знает)
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Ответ counsel
Ну если ты не в курсе, кто такой Дмитрий Кузнецов - это только твои проблемы. Попроси, чтобы тебе сделали раздел - 15 минус, например. Туда будешь заходить за новостями о Федерации Смолове
Я думаю он троллит. Хотя тут писали, что и Мостового не слышали
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