Шамиль Курбанов: «Инсайд, что Ильдар меня затягивает в 2D – полная залупа»
Шамиль Курбанов отреагировал на слух об интересе со стороны 2Drots.
Ранее появилась информация, что «дроты» попробуют пригласить Шамиля Курбана, возглавляющего «Титан», если не договорятся с нынешним тренером.
Пригласить Шаму хочет спортивный директор «дротов» Ильдар. Он работал с ним в Basement в первом сезоне Winline Медиалиги.
«Интриган – человек, который занимается интригами.
Выражаю свое уважение Викторовичу и заявляю, что якобы инсайды о том, что кто-то с кем-то ведет переговоры, что Ильдар меня затягивает в 2D – полная залупа», – написал главный тренер «Титана».