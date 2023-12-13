Шамиль Курбанов: «Инсайд, что Ильдар меня затягивает в 2D – полная залупа»

Теги Дмитрий Кузнецов Шамиль Курбанов брань 2Drots Winline Медиалига ЛФК «Титан» Медиафутбол

Шамиль Курбанов отреагировал на слух об интересе со стороны 2Drots.

Ранее появилась информация, что «дроты» попробуют пригласить Шамиля Курбана, возглавляющего «Титан», если не договорятся с нынешним тренером.

Пригласить Шаму хочет спортивный директор «дротов» Ильдар. Он работал с ним в Basement в первом сезоне Winline Медиалиги.

«Интриган – человек, который занимается интригами.

Выражаю свое уважение Викторовичу и заявляю, что якобы инсайды о том, что кто-то с кем-то ведет переговоры, что Ильдар меня затягивает в 2D – полная залупа», – написал главный тренер «Титана».

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