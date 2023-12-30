Герман считает равными бренды «Амкала» и 2Drots: «Где-то мы даже сильнее. Мы коллабили с Beats, Adidas, FIFA»

Герман Эль Класико сравнил бренды «Амкала» и 2Drots.

«Хочется захватить разные индустрии, не только футбольную – сделать из «Амкала» мультибренд. Я надеюсь, нам удастся пошуметь в киберспорте – пока в CS. Возможно, здесь начнем и будем двигаться дальше. Есть пара проектов «в столе», которые еще с чем-то связаны.

Я не считаю, что 2Drots ушли дальше. С точки зрения просмотров на YouTube «дроты», безусловно, первые, но мы никогда не пытались развивать наш бренд в эту сторону. Для меня было важнее первым сыграть во всех регионах России, затем, чтобы «Амкал» первым сыграл на всех материках, первым сыграть против клуба Премьер-лиги и в Кубке России.

С точки зрения соревновательного футбола 2Drots молодцы. Думаю, им прямая дорога в профессиональный футбол. У них там вполне может пойти.

Равные ли бренды «Амкал» и 2Drots? Да. В каких-то историях мы даже посильнее. Например, с точки зрения коллаборации с мировыми брендами. Мы коллабили с Beats, Adidas, FIFA. Мы первые зашли в профессиональный спорт, киберспорт. Мы по-разному развиваем наши бренды.

Глупо говорить, что 2Drots – какой-то не такой бренд. Ребята молодцы, они двигаются в своем направлении. Мне хочется двигаться в своем», – сказал президент « ».