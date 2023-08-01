Дмитрий Егоров: «Российский футбол обязательно изменится. Он станет Медиалигой. Причем, «Амкал» и 2D там будут точно»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Амкал Знамя Ногинск 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на победу «Амкала» над «Знаменем» (3:2) в Фонбет Кубке России.

Медийная команда вышла в 1/128 финала Пути регионов, где сыграет с «Текстильщиком».

«Грустно наблюдать за «Знаменем» и подобным им клубам в проф. футболе. Ведь за блогеров из «Амкала», чьи профики на самом деле явно сильнее, чем профики «Знамени» – болеет весь стадион.

А на «Знамя» – клуб с многолетней историей – приезжает 20 человек. Печальная картина.

Ради кого играет этот клуб? Получают ли футболисты и болельщики удовольствие? Одни ездят по всей стране, как участники ненужного турнира. Другие – обречены наблюдать поражения. Сплошные муки.

Российский футбол обязательно изменится, будьте уверены. РПЛ закроют на вход и выход. Расширят. Создадут дивизионы и конференции согласно географии. Введут плей-офф. Изменят названия команд. Направление спонсорства. Добавят веселья. И весь российский футбол станет Медиалигой.

Причем, «Амкал» и 2D в этой Медиалиге будут точно. «Броуки», если выдержат конкуренцию и не развалятся в ближайший год, когда бюджеты клубов вырастут в разы, тоже будут там», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Медиафутбол меняет Кубок России. Но клубы РПЛ не обрадуются этому

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29 комментариев

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nicksam
Спасибо, не надо
+33
-1
+32
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Ena Therapy
У меня пару вопросов
Кто такой этот Егоров и почему его здесь всегда публикуют ?
И кто интересуется этой медиалигой ,кроме них самих и детей до 16 лет?
+33
-1
+32
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0:4 на спотифай камп ноу
Надеюсь этого не будет никогда, медиа футбол и эмоции от реальной игры и борьбы за титул, огромная разница, такая же как между боями Али и Фрейзера и боями хайп файтинг.
+21
0
+21
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Манковский
Кто такой Дмитрий Егоров?
+15
0
+15
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шатанледс 12
Футболистов Знамени нужно оштрафовать на всю зарплату. Потому что из-за них теперь всю неделю будем читать про этот ******** медиафутбол
+11
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ОттоДракула
Этому больше не наливать.
+6
0
+6
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Jovana Jovičić
Если будущее российского футбола - это неудавшиеся профики или зажравшиеся паспорта типа Гасилина, которые бегают рядом с тремя блогерами, то соболезную россиянам.
+7
-1
+6
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Гамарджоба Генацвале
А немцы будут?
+4
0
+4
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Recreated
Ответ Гамарджоба Генацвале
А немцы будут?
Зачем немцы?
+4
0
+4
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валя_стакан
Ответ </c/>
наш футбол давно уже пародия на известный вид спорта и то, что профессиональный клуб проигрывает любителям нет ничего удивительного, просидели за последние 20 лет все достижения советского спорта и чем дальше, тем картина становится всё грустнее...
да какие любители? профи 30-летние которые уровень фнл не потянули, а во второй не хотят играть
+3
0
+3
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Денис Давыдов
Слишком много этого клоуна стало
+3
-1
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Виталий Яковлев
Ставлю туз Егорова на то, что медиафутбол продержится на хайпе не более 5 лет.
+2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Recreated
Зачем немцы?
Ну немцы!
+2
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Борис Борисович
Иззыди....
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Best Home
сказка просто
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Геннадий Тёкин
Дима, завязывай!
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bilbiveter
Мне кажется что есть очень простой выход, просто добавить Медиалигу в вертикаль российского футбола, между ПФЛ и ЛФЛ, по сути, Медиалига даже сильнее ПФЛ, но при этом если же, условно, победители Медиалиги захотят идти дальше, то пусть повышаются в ПФЛ, у топов Медиалиги такой состав, что они и в ФНЛ пройдут, если захотят
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Вова Пупкин
Вопрос на засыпку - что такое Медиалига, раз на данном ресурсе ей посвящено так много времени?
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NikoVinkovic
На Медиалигу даже ставки не принимаются (и правильно буки делают) потому, что это не спорт в чистом виде, а шоу на основе футбола.
По сути это как игра во дворе, где правила переписываются так, как хотят игроки, а понт чаще дороже результата.
Имеет ли это право на жизнь? Безусловно.
Имеет ли это что-нибудь общее с проф.футболом? Примерно столько же, сколько дворовой футбол.
И не надо мне тут о том, что Амкал выбивает профи из Кубка. Любая дворовая команда имеет право заявиться в Кубок, если заявит о себе в любительских соревнованиях, по такому принципу эти амкалы туда вполне справедливо попадают, и молодцы. Но это не делает расхайпованное дворовое соревнование ближе к слиянию с профессиональным футболом.
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pav11k
Я, будучи младше, смотрел за становлением и развитием Амкала и 2Drots, и тогда это было интересно, потому что на поле были задействованы знакомые лица, постоянно появлявшиеся на канале. В один момент, не помню почему даже, смотреть стало неинтересно, а сегодня взглянул на состав, и один Сеня Левшук на поле. Где же все блоггеры? От медиафутбола только название осталось

P.S: Я вспомнил, почему перестал наблюдать за этими футбол-проектами - ролики ориентировались на откровенно-детскую аудиторию (пародия на выстрелившие игры и сериалы). Я убежден, что это не может зацепить 20-летних подростков, и уж тем более работающих семейных мужиков. Даже интересно, как на это соглашались сами участники подобного рода роликов. Видимо, заработок позволял закрыть глаза
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Пикачу82
О чем он думает вообще?
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Tydeus
Так чего вы не заявитесь во второй дивизион-то, а? Сколько гонору, амбиций и якобы болельщиков. Марафон в 30 игр и покажет реальную популярность
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валя_стакан
Хлусевич правильно сказал - Бред и издевательство над футболом эта ваша медиалига
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бигуди для Вальдэрамы
Да что ты черт побери несёшь?
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Михаил Лубянский
Ягоров вон тоже сегодня победил,, правда коньяка литр, но победа
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