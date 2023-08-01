Дмитрий Егоров: «Российский футбол обязательно изменится. Он станет Медиалигой. Причем, «Амкал» и 2D там будут точно»
Дмитрий Егоров отреагировал на победу «Амкала» над «Знаменем» (3:2) в Фонбет Кубке России.
Медийная команда вышла в 1/128 финала Пути регионов, где сыграет с «Текстильщиком».
«Грустно наблюдать за «Знаменем» и подобным им клубам в проф. футболе. Ведь за блогеров из «Амкала», чьи профики на самом деле явно сильнее, чем профики «Знамени» – болеет весь стадион.
А на «Знамя» – клуб с многолетней историей – приезжает 20 человек. Печальная картина.
Ради кого играет этот клуб? Получают ли футболисты и болельщики удовольствие? Одни ездят по всей стране, как участники ненужного турнира. Другие – обречены наблюдать поражения. Сплошные муки.
Российский футбол обязательно изменится, будьте уверены. РПЛ закроют на вход и выход. Расширят. Создадут дивизионы и конференции согласно географии. Введут плей-офф. Изменят названия команд. Направление спонсорства. Добавят веселья. И весь российский футбол станет Медиалигой.
Причем, «Амкал» и 2D в этой Медиалиге будут точно. «Броуки», если выдержат конкуренцию и не развалятся в ближайший год, когда бюджеты клубов вырастут в разы, тоже будут там», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
Медиафутбол меняет Кубок России. Но клубы РПЛ не обрадуются этому
Кто такой этот Егоров и почему его здесь всегда публикуют ?
И кто интересуется этой медиалигой ,кроме них самих и детей до 16 лет?
По сути это как игра во дворе, где правила переписываются так, как хотят игроки, а понт чаще дороже результата.
Имеет ли это право на жизнь? Безусловно.
Имеет ли это что-нибудь общее с проф.футболом? Примерно столько же, сколько дворовой футбол.
И не надо мне тут о том, что Амкал выбивает профи из Кубка. Любая дворовая команда имеет право заявиться в Кубок, если заявит о себе в любительских соревнованиях, по такому принципу эти амкалы туда вполне справедливо попадают, и молодцы. Но это не делает расхайпованное дворовое соревнование ближе к слиянию с профессиональным футболом.
P.S: Я вспомнил, почему перестал наблюдать за этими футбол-проектами - ролики ориентировались на откровенно-детскую аудиторию (пародия на выстрелившие игры и сериалы). Я убежден, что это не может зацепить 20-летних подростков, и уж тем более работающих семейных мужиков. Даже интересно, как на это соглашались сами участники подобного рода роликов. Видимо, заработок позволял закрыть глаза