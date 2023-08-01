Дмитрий Егоров: «Российский футбол обязательно изменится. Он станет Медиалигой. Причем, «Амкал» и 2D там будут точно»

Дмитрий Егоров отреагировал на победу «Амкала» над «Знаменем» (3:2) в Фонбет Кубке России.

Медийная команда вышла в 1/128 финала Пути регионов, где сыграет с «Текстильщиком».

«Грустно наблюдать за «Знаменем» и подобным им клубам в проф. футболе. Ведь за блогеров из « », чьи профики на самом деле явно сильнее, чем профики «Знамени» – болеет весь стадион.

А на «Знамя» – клуб с многолетней историей – приезжает 20 человек. Печальная картина.

Ради кого играет этот клуб? Получают ли футболисты и болельщики удовольствие? Одни ездят по всей стране, как участники ненужного турнира. Другие – обречены наблюдать поражения. Сплошные муки.

Российский футбол обязательно изменится, будьте уверены. РПЛ закроют на вход и выход. Расширят. Создадут дивизионы и конференции согласно географии. Введут плей-офф. Изменят названия команд. Направление спонсорства. Добавят веселья. И весь российский футбол станет Медиалигой.

Причем, «Амкал» и 2D в этой будут точно. « », если выдержат конкуренцию и не развалятся в ближайший год, когда бюджеты клубов вырастут в разы, тоже будут там», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Медиафутбол меняет Кубок России. Но клубы РПЛ не обрадуются этому