Герман Эль Класико о победе «Амкала» в Кубке: «Думаю, уместились в 1,5 млн на организацию матча. Дальше хочется отомстить «Текстильщику» за 2Drots»

Герман Эль Класико рассказал о тратах на организацию и будущем «Амкала» в Кубке России.

«Я не сильно могу говорить об игре соперников, потому что это все-таки их вопросы. Мы были сконцентрированы на себе: 2 недели сборы, каждый день тренировки.

Мы понимали, что их нужно перебегать, быть физическими готовыми. Где-то хотелось, как в медийном футболе, забить болт, но мы понимали, если мы их перебегаем, то будет больше моментов. Так и получилось. Респект тренерскому штабу.

Сколько стоил матч в Кубке? У нас получилось намного меньше, чем у «дротов» (4,2 млн). Думаю, уместились в 1,5 млн. Мне кажется, «Москвич» стоит меньше, не 4 млн. «Москвич» точно до двух млн.

Дальше «Текстильщик»? Конечно, есть желание отомстить за 2Drots. Это очень большая мотивация, потому что хочется вернуть должок от медийного футбола. «Дроты» в том году хорошо с ними играли, за них в момент игры даже ярые хейтеры болели

Что хочу ответить хейтерам? Это нормально. Пока еще рано что-то говорить, что вот мы все доказали. Это еще только первая стадия, она далека от больших показателей. Пока еще не заткнули им рты», – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

«Амкал» прошел во Второй раунд Кубка России, «Родина Медиа» и 2Drots сегодня стартуют в турнире