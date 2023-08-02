Герман Эль Класико о победе «Амкала» в Кубке: «Думаю, уместились в 1,5 млн на организацию матча. Дальше хочется отомстить «Текстильщику» за 2Drots»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Вторая лига Амкал Герман Эль Класико деньги Знамя Ногинск 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Герман Эль Класико рассказал о тратах на организацию и будущем «Амкала» в Кубке России.

«Я не сильно могу говорить об игре соперников, потому что это все-таки их вопросы. Мы были сконцентрированы на себе: 2 недели сборы, каждый день тренировки.

Мы понимали, что их нужно перебегать, быть физическими готовыми. Где-то хотелось, как в медийном футболе, забить болт, но мы понимали, если мы их перебегаем, то будет больше моментов. Так и получилось. Респект тренерскому штабу.

Сколько стоил матч в Кубке? У нас получилось намного меньше, чем у «дротов» (4,2 млн). Думаю, уместились в 1,5 млн. Мне кажется, «Москвич» стоит меньше, не 4 млн. «Москвич» точно до двух млн.

Дальше «Текстильщик»? Конечно, есть желание отомстить за 2Drots. Это очень большая мотивация, потому что хочется вернуть должок от медийного футбола. «Дроты» в том году хорошо с ними играли, за них в момент игры даже ярые хейтеры болели

Что хочу ответить хейтерам? Это нормально. Пока еще рано что-то говорить, что вот мы все доказали. Это еще только первая стадия, она далека от больших показателей. Пока еще не заткнули им рты», – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

«Амкал» прошел во Второй раунд Кубка России, «Родина Медиа» и 2Drots сегодня стартуют в турнире

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5 комментариев

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Прессинг Рангника
держите в курсе
+2
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Alex8007
Если есть ЭТО, то есть и, скажем, Ростислав Эль-Газико?
+1
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Ковид 07.10.52
Ответ giloko
Интересно на что уходит 1,5 мульта на организацию игры? Если это с зп то понятно, а если просто добраться и аренда поля на сборы, то я не понимаю
Это без зарплаты. Аренда стадиона. оплата судей. стюардов. скорой помощи. полиции, продажи билетов, предоставление транспорта и прочих услуг приезжей команде...
+1
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Ковид 07.10.52
Интересно, а сколько матч заплатил за трансляцию, сколько зрители заплатили, сколько спонсоры...
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