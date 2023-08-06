Тренер 2Drots Кузнецов звонил руководителю «Амкала» Герману, чтобы поздравить с выходом в следующую стадию Кубка. Тот не взял трубку

Теги ФОНБЕТ Кубок России Дмитрий Кузнецов Амкал Герман Эль Класико 2Drots Медиафутбол

Германа Эль Класико не ответил на звонок Дмитрия Кузнецова.

Главный тренер 2Drots хотел поздравить руководителя «Амкла» с выходом в следующий раунд Кубка.

«Естественно, я болел за «Амкал». Сразу после игры пытался дозвониться до Германа, чтобы поздравить с проходом в следующий раунд, но, похоже, Герман не знал мой номер и не взял.

Потом уже на нашей игре я спросил телефон, так что теперь можем поздравлять друг-друга с выходами наших команд в следующий круг. Естественно, я болел, это медийная команда, мы находимся в медийной лиге и так как мы вместе это тянем, я буду переживать за медийные команды», – рассказал Кузнецов.

2Drots и «Амкал» обыграли своих соперников в первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и вышли в следующую стадию. Чемпион Winline Медиалиги «Родина Медиа» проиграла вологодскому «Динамо» (0:3) и вылетела из турнира.

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11 комментариев

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Вчера я другу звонил и он тоже трубку не взял, но потом перезвонил. Нормально пообщались
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Переживаю за их отношения больше, чем за свои
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Вот это новость, срочно на главную!
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Что за дичь (ой простите, кринж). Полный амкал, а не новость
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Интересная информация, держите в курсе развития событий
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Продолжайте держать нас в курсе.
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Игрок "Майами" Лионель Месси НЕ звонил руководителю «Амкала» Герману, чтобы поздравить с выходом в следующую стадию Кубка.
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О, а я вчера, короче, это... Ну, короче, там. Ну, телек смотрел, в телефон тупил. Тип того.
Спортс, можно новость об этом?
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А дальше? Что же случилось дальше?!?
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Он потом ему просто голосовое кинул в телеге или кружочек
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Обалдеть! Вот это новость. Держите в курсе!
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