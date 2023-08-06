Тренер 2Drots Кузнецов звонил руководителю «Амкала» Герману, чтобы поздравить с выходом в следующую стадию Кубка. Тот не взял трубку

Германа Эль Класико не ответил на звонок Дмитрия Кузнецова.

Главный тренер 2Drots хотел поздравить руководителя «Амкла» с выходом в следующий раунд Кубка.

«Естественно, я болел за «Амкал». Сразу после игры пытался дозвониться до , чтобы поздравить с проходом в следующий раунд, но, похоже, Герман не знал мой номер и не взял.

Потом уже на нашей игре я спросил телефон, так что теперь можем поздравлять друг-друга с выходами наших команд в следующий круг. Естественно, я болел, это медийная команда, мы находимся в медийной лиге и так как мы вместе это тянем, я буду переживать за медийные команды», – рассказал .

2Drots и « » обыграли своих соперников в первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и вышли в следующую стадию. Чемпион Winline Медиалиги «Родина Медиа» проиграла вологодскому «Динамо» (0:3) и вылетела из турнира.